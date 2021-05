Dvoboj za naslov brez ruske zastave

Diagram (12. 5.) FOTO: Šzs

Tudi Poljakinja brez simbolov

Črni na potezi

Praggnanandhaa – Adhiban, internet 2021. Kako je črni učinkovito zaključil svoj napad?



REŠITEV:

1…Sf4! 2.Lxf4 (2.Lxd4 Dc1 mat!) 2…Dxf3! 3.Ld2 Tb8 in pred neubranljivim matom se je beli predal.

Ruski šahist, ki si je z zmago na kandidatskem turnirju osmerice zagotovil pravico do dvoboja s svetovnim prvakomnovembra in decembra v Dubaju, na najpomembnejšem nastopu v karieri ne bo mogel igrati pod zastavo svoje države. Svetovna protidopinška agencija (WADA) je zaradi prikrivanja dopinških nepravilnosti decembra 2019 uvedla sankcije zoper ruske športnike, ki so jih prvotno izrekli za štiri leta, po odločitvi arbitražnega sodišča za šport pa prepolovili in zdaj veljajo do konca leta 2022. Zaradi sankcij ruski športniki v tem času na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah uradno ne morejo zastopati svoje države.Na kandidatskem turnirju v Jekaterinburgu omejitve za tri ruske predstavnike še niso veljale, saj je šlo za tekmovanje kvalifikacijske narave. Dvoboj za naslov svetovnega prvaka konec leta pa bo predstavljal najvišjo raven tekmovanja in bo kot tak podvržen sankcijam. Nepomnjači bo zato primoran nastopiti pod nevtralno zastavo Svetovne šahovske federacije (FIDE), na prizorišču se ne bo slišalo ruske himne, prav tako bo prepovedano izkazovanje ruskih državnih simbolov v kakršni koli obliki, formatu in jeziku.FIDE, ki jo sicer vodi Rus, je v izjavi za javnost že potrdila omenjene omejitve in njihovo izvajanje. Te pa ne bodo veljale na olimpijadi, največjem in najprestižnejšem ekipnem tekmovanju v šahu, ki ga bo prihodnje leto gostila Moskva, saj tudi ta nima statusa uradnega svetovnega prvenstva. Šah je eden od številnih športov, ki sicer niso del olimpijskega programa, a jih je Mednarodni olimpijski komite (MOK) priznal in zato zanj veljajo enaka določila oz. v tem primeru ukrepi.Vprašanje sankcij zoper ruske športnike se je v šahovskih krogih hitro razširilo po nedavnem odmevnem dogodku v še enem miselnem športu – dami. V dvoboju za naslov svetovne prvakinje v Varšavi med domačo in rusko tekmovalko so namreč sodniki kar med partijo odstranili ruske državne simbole, potem ko so jih na to opozorili predstavniki Wade.Poteza je skoraj zanetila diplomatski spor med Poljsko in Rusijo, pri čemer je uradni tiskovni predstavnik Kremlja vzrok za poraz ruske igralke v omenjeni partiji naprtil intervenciji sodnikov. V znak solidarnosti s tekmico je sicer v nadaljevanju tudi poljska igralka nastopila brez simbolov svoje države.