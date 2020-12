Drama v Planici se nadaljuje: Zajc omenja odvetnike, izključen ni niti Jasničev odstop

Žal mu je le, da so zato akterji izbrali prav planiški dogodek

Lanišek poletel do 228 metrov

Nemec Karl Geiger (877,2 točke) je zmagovalec posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih v Planici, potem ko je za zgolj pol točke ugnal Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda na drugem mestu. Najboljši domači skakalec je bil z 12. mestom Anže Lanišek (777,2), ki je v finalu poletel do 228 metrov.

Predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in kombinacijoje za TV Slovenija dejal, da so možnosti, daostane na položaju glavnega trenerja skakalne reprezentance, minimalne.Tako, ki je bil izključen iz ekipe za SP v Planici, kot Bertoncelj, ki je sam sprejel to odločitev, sta zapustila prvenstvo. Zajc je za TV Slovenija dejal, da se je vse skupaj kuhalo že dlje časa in da so skakalci v reprezentanci na začetku pomladi naslovili pismo na odgovorne v želji po spremembah. Do nekaj pogovorov je sicer prišlo, kot je povedal vodja panoge smučarskih skokov, vsega pa niso mogli rešiti. Težave so se vlekle, eden od očitkov Zajca pa je bil tudi ta, da mu, ker ni bil zadovoljen s strokovnim delom v reprezentanci, niso pustili treningov v samostojni ekipi. »Prišlo je do zaključka, da se to pri nas ne da in da to ni mogoče. Bil sem neumen, oprali so mi možgane, veliko so me prepričevali. Zdaj vidim, da so mi delali veliko škodo. To sem dal ven, upam, da se bo kaj spremenilo. Sam sem z njimi zgodbo končal, zato bom to skušal zdaj rešiti prek odvetnikov,« je dejal Zajc.Jasnič je v studiu v Planici sporočil, da je ob očitnih težavah znotraj reprezentance treba očistiti obe plati medalje. Žal mu je le, da so zato akterji izbrali prav planiški dogodek. Razpravljal pa je tudi o prihodnosti trenerja Bertonclja. »Možnosti, da nadaljuje delo, so zelo majhne. Moram gledati na to, da je sezona še pred vrati, prihaja novoletna turneja, svetovno prvenstvo ... Kolikor sva se pogovarjala z Gorazdom, bo prespal, premislil, odločitev pa bo padla naslednji teden. V ponedeljek se sestane strokovni svet, naredili bomo analizo, kaj je bilo narobe in potem bomo prišli do odločitve.«Izključen ni niti Jasničev odstop, saj je pripravljen prevzeti odgovornost. »Kot človek, ki vodi zbor in odbor, bom prevzel odgovornost. Sem v položaju, da mi jo je najtežje prevzeti, saj vem, koliko naporov je treba, da sestaviš tak mozaik, kot smo ga v smučarskih skokih sestavili mi. Bomo videli, kaj bodo rekli naši organi. Če bo dana nezaupnica tudi meni, bom odstopil.«