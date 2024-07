Dončićev Dallas ujel veliko košarkarsko ribo

Po pisanju ameriške medijske hiše ESPN bo dolgoletni košarkar Golden State Warriors Klay Thompson v prihodnje igral za Dallas Mavericks, kjer blesti slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić. Isti vir navaja, da bo 34-letni branilec v naslednjih treh sezonah prejel 50 milijonov dolarjev oziroma 46,6 milijona evrov.

Thompson je bil v zadnjih 13 sezonah – poleg Stepha Curryja in Draymonda Greena – eden najpomembnejših členov v igri bojevnikov, zmagovalcev severnoameriške lige NBA v letih 2015, 2017, 2018 in 2022.

Po koncu sezone je postal prost igralec. V želji po petem šampionskem prstanu se je odločil obleči dres Dallasa, v minuli sezoni osmoljenca finalne serije proti Bostonu, ko je v zmagah klonil z 1: 4.

ESPN navaja, da sta se Thompson in njegov zastopnik Greg Lawrence o vse podrobnostih prestopa v Dallas dogovorila v hotelu Bottle Inn v kalifornijskem Hermosa Beachu, kjer sta se sestala z generalnim menedžerjem Dallasa Nicom Harrisonom in podpredsednikom Michaelom Finleyjem.

Thompsonu zaželeli vse dobro

V Thompsonov prestop v Dallas je bila vključena tudi ekipa Charlotte Hornets. ESPN je navedel, da so se vse tri ekipe dogovorile za menjave igralcev, Dallas bo tako v Charlotte poslal Josha Greena, zasedba iz Severne Karoline pa se je v korist Golden Stata odpovedala dvema izbirama v drugem krogu nabora NBA.

Thompson je v minuli sezoni v povprečju dosegal 17,9 točke na tekmo, kar je njegov najslabši izkupiček po sezoni 2012/13. Bojevniki so Thompsonu zaželeli vse dobro v njegovi nadaljnji karieri in napovedali, da bodo upokojili njegov dres s številko 11.

»Zapuščina Klaya Thompsona bo živela večno. Veselimo se dneva, ko bomo v Chase Centru upokojili njegov dres in se bo pridružil številnim nesmrtnim bojevnikov, ki so tako kot on pomagali oblikovati našo košarkarsko dinastijo,« so po Thompsonovem slovesu med drugim zapisali pri moštvu Golden State Warriors.