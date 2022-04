Dobrodošel, veliki Žuti

Slavni hrvaški virtuoz Robert Prosinečki je prinesel zvezdniški pridih, ki ga je bilo v 1. SNL po umiku Zlatka Zahovića močno pogrešati. Njegova prva tekma na Olimpijinem trenerskem stolčku, jutrišnja zadnja 29. kroga proti Radomljam v Stožicah, bo zasenčila tudi današnje gostovanje vodilnih Mariborčanov v Domžalah in jutrišnji derbi v Fazaneriji.

Celje: Celje – CB24 Tabor (sobota, sodnik Slavko Vinčić, 17.30): Celjsko vodilo je jasno: tri točke pomenijo konec strahu o obstanku in dvigovanje samozavesti za pokalno gostovanje na Bonifiki 20. t. m. Tam bo prva najpomembnejša tekma sezone, druga je lahko le finalna.

Prva Liga Telemach Maribor 28 16 5 7 44:30 53 Koper 28 14 8 6 44:32 50 Olimpija 28 13 7 8 39:30 46 Mura 28 11 11 6 39:36 44 Bravo 28 10 9 9 26:25 39 Domžale 28 9 10 9 36:33 37 Celje 28 9 5 14 33:39 32 Radomlje 28 8 7 13 32:39 31 Tabor 28 6 8 14 24:30 26 Aluminij 28 4 10 14 26:49 22

Domžale: Domžale – Maribor (Rade Obrenović, 20.15): Bitka z vsemi topovi vseh kalibrov vijolične lahko krepko približa naslovu prvaka. Po njej bo vse v njihovih nogah do vključno zadnjega dejanja v Fazaneriji, kamor pa se lahko že pripeljejo s šampionsko zvezdico. Oboji so si v reprezentančnem odmoru lahko privoščili razkošne priprave za zaključni del sezone, a z različnim ciljem. Domači trener Dejan Đuranović je lahko razmišljal tudi o novi sezoni, gostujoči Radovan Karanović izključno o tej tekmi. Zanjo in še posebej za veliki derbi je moral mariborski strokovni štab pripraviti Đorđeja Ivanovića in vrniti strelsko formo Ognjena Mudrinskega. Prvi strelec je zadnji gol zabil v 24. krogu na Bonifiki. Od takrat so Mariborčani osvojili le pet točk od dvanajstih.

Kidričevo: Aluminij – Bravo (nedelja, Nejc Kajtazović, 15.): Za Kidričane pride v poštev le zmaga. Ljubljančani igrajo le še za nagajanje – tekmecem za obstanek in za vrh. Tekmovalni dodatek je pokal.

Murska Sobota: Mura – Koper (Matej Jug, 17.30): Bolj odločilne tekme skoraj ni. Prvake poln izkupiček ohranja v boju za Evropo in morda po malem tudi za ubranitev naslova, Koprčani bi že s točko dosegli pomemben cilj in se najbrž približali osnovnemu – uvrstitvi v Evropo. Sobočani so v rahli igralski prednosti, saj so na voljo vsi igralci, a tudi Koprčani so se že navadili, da nimajo več prvega strelca Maksa Barišića.

Ljubljana: Olimpija – Kalcer Radomlje (David Šmajc, 20.15): Prosinečki je balzam za dušo. Slabše ne more biti po teoretiku z naučenimi frazami Dinu Skenderju. »Veliko stvari je bilo dobrih, nekatere celo odlične,« je Prosinečki po prvi preizkušnji, prijateljski proti Rudešu (2:0), poskušal prebuditi igralce. Tekmovalni debi brez kaznovane trojice Mustafe Nukića, Svita Sešlarja in Đorđeja Crnomarkovića začenja pisati poglavje, v katerem bo Olimpijo želel približati svojemu idealu o napadalni in všečni igri. Najboljši! Nekaj je gotovo, poskušal jo bo narediti hitrejšo in z zavedanjem, da bo že prihodnjo soboto gostoval v vijoličnem hramu Ljudskem vrtu.