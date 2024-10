Dirka le zaradi adrenalina, v ospredju so skoki

Kako veliko je Timiju Zajcu pomenila zmaga na torkovem »poletnem« državnem prvenstvu v smučarskih skokih, druga na tem tekmovanju po sušnih sedmih letih, je ob navdušenju njegovih najzvestejših navijačev s srčno izbranko Nušo Rakovec na čelu izdajalo tudi njegovo veselje. Tako dobro razpoložen po tekmi že lep čas ni bil.

»Ker se mi je ta naslov državnega prvaka v zadnjih letih izmikal, sem toliko bolj vesel, da sem ga osvojil tokrat. S svojo zdajšnjo formo sem kar zadovoljen, že v Hinzenbachu sem se prepričal, da je moja raven skakanja dobra, tako da se že veselim zime,« je bil Zajc zadovoljen po svojem podvigu na 110-metrski skakalnici v Kranju, na kateri je sicer le za 2,3 točke premagal drugouvrščenega reprezentančnega kolega Anžeta Laniška.

To je bila njegova prva zmaga s Slatnarjevimi smučmi, na katere je prestopil pred kratkim, potem ko je šlo podjetje Fluege.de, s katerim je sodeloval vrsto let, v stečaj. »Za zdaj mi nove smuči zelo ustrezajo, upam, da mi bodo tudi pozimi,« si je zaželel 24-letni skakalni as iz Hramš v občini Žalec. »Na srečo sem se hitro navadil na Slatnarjeve smuči. Še več; že kmalu sem spoznal, da so zelo dobre in da imajo lahko celo veliko prednosti,« je razkril Zajc.

Finale v Klingenthalu

Da se Fluege.de umika iz skokov, je najprej izvedel glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota. »Ker se je na to namigovalo že nekaj časa, se je začel Robi že kmalu pogovarjati s Petrom Slatnarjem, ki je bil nato takoj pripravljen pomagati. Tako sem v zelo kratkem času prejel smuči, ki mi ustrezajo. Že prvi par je deloval zelo dobro,« je zaupal član SSK Ljubno BTC, hvaležen tudi Primožu Piklu, zdaj že nekdanjemu razvijalcu skakalnih smuči pri Fluege.de, ki mu je poskušal pomagati po svojih najboljših močeh. »Vse podatke glede mojih smuči je posredoval Slatnarju, tako da so približno vedeli, kakšne so po mojem okusu ...«

Pogodbe sicer še ni podpisal. »Najprej bo treba najti optimalne smuči oziroma še kakšen boljši model, potem na visoki ravni odskakati zimo, nato pa se bo sestavila pogodba,« je razložil (svoj) postopek sklepanja dogovora. Konec tedna ga čaka finale poletne različice svetovnega pokala v Klingenthalu.

»Tja bom šel tudi preverit najnovejšo opremo in pogledat, na kaj bom moral še paziti,« je pripomnil štajerski rekorder, ki je poleti z motorjem dirkal manj kot, denimo, lani, ker je želel biti z mislimi (še) bolj pri skokih. Na stezah je bil na Grobniku, Pannoniaringu in v Brnu, kjer se je udeležil tudi dirke. »Šlo mi je kar v redu, čeprav nisem kdove kako dober. To počnem predvsem zaradi užitka in sproščanja adrenalina,« je še dejal novi državni prvak in hitro zapustil prizorišče – še pred slovesno razglasitvijo.