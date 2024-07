Celjani v boj za milijone med elito

V Estoniji slovenski nogometni prvak Celje danes ob 18. uri začenja kvalifikacijski šprint proti evropski jeseni in milijonom evrov. Domači šampion Flora je prva ovira v kvalifikacijah za ligo prvakov in tudi najpomembnejša: napredovanje na stežaj odpira vrata preboja v najmanj konferenčno ligo, v kateri sta lani in leta 2021 tekmovala Olimpija in Mura. Povratna tekma bo v torek, 16. t. m., v Celju.

Celjani so veliki favoriti in te vloge ne zmanjšuje niti višji evropski koeficient Flore, ki se je leta 2021 že uvrstila v konferenčno ligo. Toda celotni celjski ustroj z ambicioznim vlagateljem ter predsednikom kluba Valerijem Kolotilom in vrednost moštev sta sporočilna za trenerja Damirja Krznarja – vse drugo kot napredovanje bi pomenilo polom.

V Talinu tudi Žan Karničnik Na seznamu nogometašev, na katere bo računal Damir Krznar v Talinu, so: Štubljar, Kolar, Rozman (vratarji), Kavčič, Vuklišević, Zec, Karničnik, Krefl, Nemanić (branilci), Dulca, Bobičanec, Popović, Kouter, Zabukovnik, Kvesić, Svetlin (zvezni igralci), Kučys, Brnić, Matko, Aarons, Edmilson, Menalo (napadalci).

Ni lahkih tekem

Previdni hrvaški strokovnjak kljub vsemu opozarja. »Flora je estonski prvak in ima štiri reprezentante. Zasluži si spoštovanje in je vajena zmagovati. Igra napadalen nogomet, kar nam odgovarja,« je povedal o tekmecu, po Transfermarktu vrednem le 3,41 milijona evrov. Celjska vrednost je 12,44 milijona evra. Flora je v preteklosti izgubila oba evropska dvoboja s slovenskima tekmecema. Izločila sta jo Gorica in Domžale.

Mark Zabukovnik ne čuti pritiska pred prvo tekmo proti Flori. FOTO: Črt Piksi

Stavijo na kemijo v moštvu

Med celjskimi igralci z višjo vrednostjo jeeden od stebrov igre v zvezni vrsti. »Ni skrivnosti. Takoj moramo pokazati znanje, solidno formo. Vemo, da je evropska jesen lažje dosegljiva, če si prvak. Tekme moraš zmagovati. Sliši se preprosto, ampak kot vidimo, nogomet znajo igrati res vsi. V Evropi ni lahkih tekem in tekmecev. Mi smo lansko leto presenetili Vitorio, česar ni pričakoval nihče. V vsaki tekmi moraš biti maksimalen in brez preračunljivosti,« je realen 23-letni Trzinčan, ki bo v tej sezoni poskušal prepričati tudi selektorja Matjaža Keka. A najprej je treba opraviti evropski izpit in zdržati pritisk. »Ne čutim ga, ker vem, da se od slovenskega prvaka pričakuje, da bo preskočil prvo oviro. Nekaj več podrobnosti o Flori nam je trener posredoval tik pred zdajci, ker ni želel ustvarjati živčnosti,« je še povedal postavni Zabukovnik, eden glavnih mož, ko gre za okrepitve v zadnjih dveh sezonah.

Letošnji lov za zvezdniško okrepitev se Celjanom res ni izšel, a prihod nekaterih posameznikov z višjo dodano vrednostjo (Ivan Brnić, Matija Kavčić), še posebej za slovensko fronto, je že zaostril konkurenco v prvem moštvu. »Vseeno smo izpeljali dober prestopni rok, ohranilo se je glavno jedro moštva. Odhodov vidnih igralcev, razen Egorja Pruceva, ni bilo, prišli so novinci, dodali smo nekaj mlajših fantov, za katere verjamem, da bodo predstavljali dodano vrednost. Toda če kaj šteje, potem je to kemija. Imamo jo, še močnejša je,« je prepričan zvezni igralec, ki ga je v prve vrste porinil nekdanji trener Celja Albert Riera.

Uigranost je Krznarjeva rdeča nit v uvodnem delu sezone, v katerem se moštva še oblikujejo in iščejo ustrezno formo. Tudi zato bodo v Talinu glavne vloge pripadle prvakom iz minule sezone. »Edina slabost je, da je že prva resna tekma evropska,« je še opozoril celjski trener. Čez poletje bo imel veliko opravka tudi s selekcioniranjem zasedbe. Celjani so dejavni na trgu v obeh smereh, saj imajo v Žanu Karničniku, Aljoši Matku, Tamarju Svetlinu in Zabukovniku vznemirljive prodajne adute.