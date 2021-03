Carlsen ne more na sam vrh

ni podpisa

Precenil možnosti

ČRNI NA POTEZI

So – Carlsen, Internet 2021. S katerim taktičnim udarom je svetovni prvak prišel do materialne prednosti in hitre zmage?

REŠITEV: 1…Sxb4! 2.Txd8 Sxc2 3.Txf8+ Lxf8 4.Tb1 Lxe4 5.Sxe4 Dxe4 in v brezupni poziciji je beli brez odlašanja priznal poraz.

Najboljši nizozemski šahistje zmagovalec četrtega turnirja druge sezone elitne spletne serije. Finalni obračun proti Rusuje bil zelo izenačen in se je v rednem delu končal z rezultatom 1:1 v mini dvobojih. Giri je bil sicer bližje zmagi, saj je bil pred zadnjo partijo z belimi figurami v vodstvu in mu je za prvo mesto zadostovala že delitev točke.Nepomnjaščemu je kljub črnim figuram uspelo rezultat izenačiti in izsiliti podaljške v hitropoteznem tempu, v katerih pa Nizozemec vendarle ni dovolil popolnega preobrata. Z dvema zmagama si je namreč zagotovil svojo prvo prestižno spletno lovoriko in nagrado v višini 60 tisoč dolarjev. Oba finalista se bosta že čez dobrih štirinajst dni borila tudi za zmago v nadaljevanju prekinjenega kandidatskega turnirja osmerice in glede na njuno tokratno predstavo sta oba lahko zadovoljna s svojimi možnostmi, da si priigrata pravico do dvoboja s svetovnim prvakom.Nepomnjašči je trenutno sicer eden od dveh vodilnih in ima pred najbližjimi zasledovalci, med katerimi je tudi Giri, točko prednosti. Svetovni prvakse je tokrat moral zadovoljiti s tretjim mestom in mu tudi na četrtem turnirju nove serije ni uspelo priti na sam vrh.V rednem delu je sicer zbral največ točk, zelo prepričljiv je bil tudi v četrtfinalnem dvoboju proti, a je nato v dramatičnem polfinalu potegnil krajši konec proti Nepomnjaščemu. Po izgubljenem prvem mini dvoboju in zaostanku v drugem se je Carlsenu z dvema zmagama vendarle uspelo rešiti v podaljšek.Psihološka prednost je bila po zapravljenih priložnostih nasprotnika tako na njegovi strani, a je v drugi partiji precenil svoje možnosti in namesto remija, ki bi pripeljal do zlate partije, doživel poraz, po katerem mu je ostal le še dvoboj za tretje mesto. V tem je bil Carlsen prepričljivo boljši od Američana, kar mu je ponudilo vsaj nekaj utehe, saj ga je slednji v tej sezoni premagal že v dveh finalnih obračunih spletne serije. Američan sicer ostaja na vrhu v skupnem seštevku serije, kjer pa se mu je Carlsen približal le na 5 točk zaostanka.Tokratni zmagovalec Giri se je prebil na četrto mesto, kjer za tretjeuvrščenimzaostaja zgolj za tri točke. Zaključni turnir deseterice, s katerim se bo zaključila druga sezona serije, bo na sporedu septembra in bo potekal v živo v San Franciscu.