Brady proti Mahomesu za prstan

Boljšega 55. superbowla, velikega finala lige NFL, si nepristranski ljubitelji ameriškega nogometa ne bi mogli želeti. V noči na ponedeljek (ob 0.30) se bosta v floridskem mestu Tampa Bay srečala najuspešnejši podajalec (quarterback) doslej, 43-letni Tom Brady, in 18 let mlajši Patrick Mahomes, morda edini, ki bi lahko zrušil njegove rekorde. Kakšna zgodba je za zimzelenim Bradyjem! Prav nič se mu ne mudi prepustiti ležernemu družinskemu življenju z ženo, bivšo brazilsko manekenko Gisele Bündchen, in njunima otrokoma.



Potem ko je pri New England Patriots osvojil rekordnih šest superbowlov v rekordnih devetih nastopih, se je na jesen kariere kot prost igralec preselil k Tampa Bay Buccaneers, s katerimi je že v svoji prvi sezoni prišel do zadnjega dejanja. Za nameček bo superbowl LV prav v Tampi in tako bodo Bucks prvo moštvo, ki bodo imeli priložnost osvojiti trofejo Vince Lombardi doma. Zaradi pandemije covida-19 bo sicer na tribunah stadiona Raymond James le 22.000 gledalcev, kar bo najslabši obisk doslej. Bradyjev izziv ne bi mogel biti težji.



Tekmec bo branilec naslova Kansas City Chiefs, ki je bil favorit že pred sezono, toda stavnice so previdne, razmerje količnikov na končno zmago je 1,6 : 2,5 v prid moštvu trenerja Andyja Reida, ki si je lani pri 61 letih prvič nadel šampionski prstan, ko so Chiefs v razburljivem finalu premagali San Francisco 49ers. Seveda je bil MVP 25-letni čudežni deček Mahomes, ki je na igrišču popolno nasprotje predstavnika stare šole Bradyja. Če se slednji počuti varnega v svojem mehurčku, iz katerega deli natančne podaje lovilcem, je izmuzljivi Mahomes veliko bolj raznovrsten, pogosto se odloča za samostojen tek in včasih pride celo do touchdowna.



Če bo zmagal, bo ponovil Bradyjev dosežek, saj je bil zadnji, ki je ubranil naslov. To mu je uspelo leta 2005. Če se mnenja krešejo o tem, kdo ima bolj udarno orožje, zelo pogosto takšne tekme odloči obramba; kdo bo bolje pritiskal na podajalca in mu vsilil napake. Kansas Cityju je morda pot pokazal Green Bay. Brady je v drugem polčasu vrgel tri prestrežene žoge, pred tem le devet na 18 tekmah, Mahomes je pri petih. Brady je v sezoni zbral 4633 jardov in 40 touchdownov, Mahomes 4740 jardov in 38 TD.

Mahomes za Messijem

Obstaja razlika pri njunih pogodbah. Mahomes je poleti podpisal rekordno v NFL, ki mu bo v 10 letih navrgla 420 milijonov evrov (brez premij). Brady se je dogovoril o dveletni za 41,6 milijona evrov. A Mahomes ne seže do kolen Lionelu Messiju, ki naj bi v Barceloni v štirih letih prejel 555 milijonov. Vrnimo se nazaj čez lužo, kjer bo v nedeljo več kot 100 milijonov ljudi prikovanih pred male zaslone.



Florida bo drugič zapored gostila superbowl, lani je bil v Miamiju. Med polčasom bo občinstvo zabaval kanadski zvezdnik The Weeknd. Kljub pandemiji bo znova narasla cena 30-sekundnega oglasa – 4,6 milijona evrov, 330.000 več kot lani.

