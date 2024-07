Bo zaušnica zalegla? Če v četrtek ne bo reakcije, lahko ‘spakiramo’ kovčke in gremo domov

Polni optimizma in ambicij so slovenski košarkarji dopotovali v Pirej. Obetali so si podvig z nedeljsko zmago proti domači Grčiji in vstopnico za olimpijske igre. Po boleči hrvaški zaušnici na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja je samozavest splahnela kot lužica po poletni plohi. Zdaj gre za preživetje, danes (16.30) mora reprezentanca Aleksandra Sekulića premagati Novo Zelandijo, če želi že v sobotnem polfinalu izzvati gostitelje. Poraz pomeni slovo in razbitje olimpijskih sanj za Luko Dončića in soigralce. Ker je Nova Zelandija premagala Hrvaško z 90:86, bodo morali biti Slovenci boljši za vsaj 11 točk.

Vem, da imamo več znanja, energije in borbenosti, kot smo pokazali proti Hrvaški.

Nihče ni pričakoval blamaže proti Hrvaški (92:108), rezultat niti ne izpričuje nemoči Slovenije, ki je pred tem petkrat zapored ugnala južne sosede. Že pred dolgo prekinitvijo zaradi menjave semaforja nad košem v tretji četrtini je bila pri minus 21 tekma odločena. Najvišji zaostanek je bil 29 točk. Slovenci so bili jalovi v napadu in mehki v obrambi, povsem nepripravljeni na odločnega tekmeca.

Slovenci so imeli proti Hrvaški (9:37) 24-odstotni met za tri točke.

Noč po porazu je bila dolga, toda jutro je pametnejše od večera, pravijo, in Slovenci bodo želeli dokazati, da je šlo zgolj za slab dan. Lahko v sebi najdejo duh, ki je krasil nogometne rojake v Nemčiji? Zavedajo se, da jih že dolgo nobena reprezentanca ni tako nadigrala, nazadnje morda Avstralija v boju za bronasto kolajno na OI v Tokiu. Tja so se Slovenci uvrstili po finalni zmagi proti Litvi v Kaunasu. Še vedno je mogoča ponovitev sanjskega scenarija.

Dončić: Tega si ne bi smel privoščiti

Dončić je znova dokazal, da je velik domoljub. Le dva tedna po porazu Dallas Mavericks v finalu lige NBA je oblekel dres z državnim grbom. Toda svežine v njem po dolgi sezoni ni več. »Od začetka tekme nismo bili pravi. Jaz sem prišel na parket brez energije, težko mi je bilo igrati, česar si kot vodja te ekipe ne bi smel privoščiti. Dovolj sem izkušen, da takih napak ne bi smel delati,« se je s pepelom posul Dončić, ki je imel pred seboj list s statističnimi podatki prve tekme.

Met za tri je imel 0:9, iz igre skupaj 8:23 ... »Res nisem bil razpoložen. Mislim pa, da to ni naša realna slika. Vem, da imamo več znanja, energije in borbenosti, kot smo pokazali proti Hrvaški. Zdaj se moramo čim bolje pripraviti na naslednjo tekmo in od prve minute pokazati, da gremo po zmago,« je dodal Ljubljančan, ki je tekmo vseeno končal s trojnim dvojčkom za 26 točk, 11 skokov in 10 asistenc.

Če v četrtek ne bo reakcije, lahko ‘spakiramo’ kovčke in gremo domov.

Selektor Sekulić je ob prihodu v Pirej stavil na uigranost in moštveni duh, niti prve niti drugega ni bilo na spregled v dvorani Miru in prijateljstva, kjer je vladalo komorno vzdušje in še dodatno poudarilo slovensko nemoč. »Po takšni tekmi ne moreš biti z ničimer zadovoljen. Na trenutke smo sicer dobro delovali, a skrbi me predvsem, da nismo znali reagirati na igro Hrvaške. Namesto da bi se dvignili, smo tonili vedno globlje. To me skrbi in kaže našo nemoč,« je bil v skrbeh Sekulić, ki reprezentanco vodi že štiri leta.

Še pravočasno opozorilo?

»Podatek, da smo imeli 16 prostih metov več od Hrvatov, hkrati pa so oni naredili enajst osebnih napak več od nas, govori o tem, da ni bilo reakcije. Lahko se tolažimo, da nam v prvem polčasu ni šel met, a dejstvo je, da smo bili zelo slabi v obrambi. To mora biti veliko opozorilo za naslednjo tekmo. Če v četrtek ne bo reakcije, lahko 'spakiramo' kovčke in gremo domov. Na igrišče moramo kot ekipa stopiti z drugačno energijo. Vsak od nas se mora zamisliti in se vprašati, kaj lahko naredi bolje,« je fante spodbodel Sekulić.