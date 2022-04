Bo Džikić še bolj potunkal Dolenjce?

Vsako leto prej ali slej pridemo do obdobja, ko namesto privlačnih potez športnikov stopijo v ospredje izračuni možnih razpletov na vrhu in dnu lestvic. V košarkarski ligi ABA Partizan skorajda nima možnosti, da bi prehitel vodilno Crveno zvezdo, znana pa so tudi imena štirih moštev, ki se bodo v dodatnih dvobojih potegovala za nastop v polfinalu končnice. Med njimi je tudi Cedevita Olimpija, veliko slabše pa kaže Krki, saj se lahko le z neverjetnim finišem izogne ponovitvi sezone 2016/17, ko je izpadla v 2. regionalno ligo.

Svojevrsten paradoks je, da bodo Novomeščani v današnjem dvoboju z Budućnostjo ob 17. uri na domačem parketu igrali tako zase kot za Ljubljančane, ki se z moštvom iz Podgorice potegujejo za tretje mesto v rednem delu lige ABA in nekoliko lažji razpored v izločilnih bitkah.

Obe moštvi sta doslej zbrali po 15 zmag, dve več kot Igokea in FMP, toda Črnogorci so doživeli en poraz manj, dobili pa so tudi obe medsebojni tekmi. Kljub vsemu ima Cedevita Olimpija zaradi svoje vrhunske forme pred jutrišnjim gostovanjem pri Derbyju ob 19. uri ter preostalimi dvoboji s Cibono, Borcem in FMP precej večje možnosti za uresničitev želja kot košarkarji Krke. Ti so se po letih izzivanje usode – lani so bili 12., leto poprej zadnji ob prekinitvi sezone, a jih je rešila razširitev lige na 14 moštev – očitno spet ujeli v past.

Povečini po lastni krivdi, saj so doslej dosegli le štiri zmage, kar je eden najslabših izkupičkov v zgodovini tekmovanja. Lani je obubožana Koper Primorska izgubila vseh 26 tekem, najprej devet na igrišču in nato še 17 za zeleno mizo, sarajevska Bosna je končala sezono 2002/03 z iztržkom 1:21, Split, Zlatorog in Levski Sofija pa v vsak v svojih črnih časih z 2:24.

Lov za pobeglim Splitom

Novomeščanom hodi močno navzkriž tudi preporod Splita, ki je v zadnjih treh nastopih vselej zmagal (v četrtek je ugnal še Mego z 81:80) in ima že dve zmagi prednosti pred Krko, ob tem pa je uspešnejši v medsebojnih tekmah. V seštevku ima torej tri zmage prednosti, prav tako tudi Zadar.

Dolenjsko zasedbo, ki mora po današnjem dvoboju z Budućnostjo gostovati pri Igokei ter odigrati zaostali tekmi z Mego doma in Mornarjem v gosteh, lahko torej le čudež reši pred neposrednim izpadom. Predzadnji (13.) na lestvici se bo medtem pomeril s podprvakom regionalnih drugoligašev do dveh zmag. Trenutni vrstni red na dnu: 10. Borac 8:14, 11. Mega 8:15, 12. Zadar 7:15, 13. Split 6:17, 14. Krka 4:18.

Posebnost reševanja slovenskih podprvakov je, da jim bo danes nastavil zrcalo trener Budućnosti Aleksandar Džikić, ki je popeljal Krko do treh naslovov slovenskega prvaka in dveh pokalnih lovorik, leta 2011 tudi do tretjega mesta v ligi ABA.

Ob decembrskem soočenju v Podgorici ni kazal globljih znakov sočutja, saj so njegovi košarkarji prekosili Novomeščane s 110:64. Zdaj za nameček poskušajo prekiniti niz slabših rezultatov v zadnjih tednih, zaradi katerih jih lahko Cedevita Olimpija prehiti tako v ligi ABA kot v evropskem pokalu.