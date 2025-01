Bilo bi, kot da bi jih udarili s kladivom

Nogometaši Leipziga, ki so solidno startali v nemško prvenstvo, so v tej sezoni lige prvakov še brez ene samcate točke. Črni niz šestih zaporednih porazov v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju bodo poskušali prekiniti danes (18.45), ko bodo gostili igralce Sportinga.

Čeprav bodo imeli varovanci trenerja Marca Roseja na Red Bullovi Areni prednost domačega terena, pa je pred njimi nova zahtevna naloga. Lizbonsko moštvo je namreč doslej v ligi prvakov zapustilo precej boljši vtis; na svojem računu ima navsezadnje deset točk. Osvojilo jih je z zmagami nad Lillom (2:0), graškim Sturmom (2:0) in Manchester Cityjem (4:1) ter neodločenim izidom s klubom PSV (1:1).

Med glavnimi zvezdniki Sportinga je izvrstni švedski napadalec Viktor Gyökeres, ki je v tej sezoni LP zabil že pet golov, s katerimi si na lestvici strelcev deli četrto mesto. Več so jih do včeraj dosegli le Poljak Robert Lewandowski (7), Brazilec Raphinha (6, oba Barcelona) in Gvinejec Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 6). Seveda ima tudi Leipzig v svojih vrstah vrhunske napadalce, med drugimi ima z Benjaminom Šeškom, ki s tremi zadetki deli 16. mesto, tačas enega od najbolj vročih nogometašev na svetu.

Rose: Šeško? Ni govora!

Zanj so se pred dnevi znova ogreli pri Arsenalu, pri katerem so za 21-letnega Radečana že za letošnji zimski prestopni rok pripravili ponudbo v višini okrog 83 milijonov evrov. Toda Rose o tem, da bi Šeško že v kratkem zapustil klub, niti slišati ni hotel. »Če bi zdaj oddali še enega ofenzivnega igralca, bi bilo, kot da bi nas udarili s kladivom. Ni govora!« je zgolj odmahnil z roko 48-letni Nemec, pri čemer ni skrival jeze zaradi velike priložnosti, ki so jo v sobotnem kolu nemškega prvenstva zapravili njegovi varovanci. »Rdeči biki« so namreč na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Bochumu vodili že s 3:0, na koncu pa so se morali zadovoljiti zgolj s točko, potem ko so gostitelji po izjemnem preobratu nadomestili zaostanek treh golov.

Ob Šešku, ki je moral na prejšnji tekmi s Stutgartom zaradi drugega rumenega kartona predčasno v slačilnico, Rose v Bochumu ni mogel računati niti na prav tako kaznovanega Belgijca Loïsa Opendo, poleg tega imata Danec Yussuf Poulsen in Portugalec Andre Silva težave s poškodbami.

Vso tekmo pa je v soboto odigral drugi slovenski nogometaš pri Leipzigu, Kevin Kampl, ki še sam ni mogel verjeti, kaj so si dovolili s soigralci. »Preprosto nimam besed. Po vodstvu s 3:0 smo se v odmoru med polčasoma opozarjali, da moramo paziti, saj smo se zavedali, da je Bochum nevaren. Potem smo prejeli en 'usran' gol in še enega po metu iz avta ...« je zmajeval z glavo 34-letni as iz Solingena, ki je bil še zelo zgovoren glede na to, da sprva ni imel besed. »Ko enkrat vodiš s 3:0, moraš tekmo pripeljati do zmage. Osvojiti bi morali tri točke in ne le ene! Tega si ne bi smeli privoščiti. Zagotovo bo na ta račun padlo še nekaj krepkih,« je bil vidno jezen Kampl. Čeprav Leipzig nima več možnosti za napredovanje v ligi prvakov, se nadeja, da bodo danes pred svojimi navijači popravili slab(ši) vtis in si z dobro predstavo okrepili samozavest pred nadaljevanjem nemškega prvenstva, v katerem tačas držijo peto mesto. Že v soboto jih namreč čaka naslednja težka preizkušnja – derbi z drugouvrščenim in branilcem naslova Bayerjem iz Leverkusna ...