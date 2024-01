Anže Lanišek zaradi poškodbe kolena vsaj dva meseca brez tekmovanj

Iz tabora slovenskih smučarjev skakalcev je prišla slaba novica. Najboljši slovenski skakalec zadnjih let Anže Lanišek si je v torek na treningu v Planici poškodoval koleno in bo moral nekaj časa počivati. Operacije sicer ne bo potreboval, bo pa moral izpustiti večino tekmovanj do konca sezone.

Po prvih zdravniških napovedih dva meseca ne bo mogel tekmovati, vrnil naj bi se ob koncu sezone.

Na svetovno prvenstvo v poletih v Kulm bo namesto njega odpotoval Žiga Jelar.