Andrea Massi se vrača v slovensko alpsko smučanje

Andrea Massi, ki je vodil ekipo svoje partnerice Tine Maze do velikih uspehov v alpskem smučanju, se po daljšem premoru vrača v ta šport. V pogovoru za Sportklub je potrdil, da bo za tabor Andreje Slokar pripravil organizacijski načrt, prevzel vajeti v obdobju kondicijskih priprav in se občasno udeleževal tudi treningov na snegu.

»Z Andrejinim očetom sva imela zelo korekten pogovor. Moj položaj se je sicer spremenil. Imam odgovornost do delodajalca v italijanskem šolskem sistemu, univerzitetne obveznosti in družino, zato v tem trenutku ne morem biti trener za 24 ur na dan in sedem dni v tednu,« je za Sportklub pojasnil Massi.

»Moj koncept ima znanstveno podlago, trdim pa, da ga je treba prilagoditi konkretni osebi. Andreja je človek z vsemi komponentami. Nekaj pa je jasno. Delali bomo stoodstotno. Na polovičarstvo nisem nikoli pristajal,« je še dodal Massi.

Zadnja slovenska slalomska zmagovalka v svetovnem pokalu

Andreja Slokar je zadnja slovenska slalomska zmagovalka v svetovnem pokalu. Šestinpetdesetletni Goričan ne izključuje možnosti, da bi ji občasno z nasveti na pomoč priskočila tudi Tina Maze, a dodaja, da glavni trener ostaja Boštjan Božič.