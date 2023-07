Alpska klima pregnala negativne misli

Težko bi našli bolj primerno prizorišče za snidenje Janje Garnbret s sedmo silo, kot je 20. nadstropje Kristalne palače, ene najvišjih stavb v slovenskem glavnem mestu. Olimpijska prvakinja v športnem plezanju in rekorderka s 40 zmagami v svetovnem pokalu vedno stremi k vrhu, tudi njeni cilji na bližnjem svetovnem prvenstvu v Švici ne bi mogli biti višji.

Nasmeh Janje Garnbret je že vrsto let prepoznaven in nalezljiv, a tokrat je bil še malce širši kot pred začetkom sezone, ko so jo še obdajali mnogi dvomi zaradi poškodbe palca na nogi. Toda drugo mesto v Pragi (balvani) ter predvsem dvojna zmaga v Innsbrucku (balvani, težavnost) in nazadnje jubilejna 40. v Villarsu v težavnosti so jih odpihnili daleč proč.

Branila naslov

»Ni se bilo lahko vrniti po poškodbi, prvi resni v moji karieri, bilo je veliko dvomov in vprašanj, tudi negativnih misli. V Pragi sem dobro začela, že v Innsbrucku pa je bilo spet vse po starem. Bila sem Janja, kakršno poznam. Zadovoljna sem s formo, bolečin v palcu skoraj ni, čutim jih samo še na kakšnem težjem balvanu, a tudi to bo do začetka svetovnega prvenstva pozabljeno,« je optimistična 24-letna šampionka, ki bo v Bernu, kjer bo SP potekalo od 1. do 12. avgusta, favoritinja v balvanih, težavnosti in kombinaciji. Želela bo ponoviti trojno zmago iz Hačiodžija leta 2019, a njena prioriteta je jasna: želi si takoj zagotoviti olimpijsko vstopnico za Pariz 2024, kjer bo branila naslov. V mesto luči vodijo prva tri mesta na kombinacijski tekmi, ki bo na sporedu zadnja.

40 zmag je od leta 2016 zbrala Janja Garnbret, na drugem mestu je Jain Kim z 31.

S trenerjem Romanom Krajnikom sta tudi zavoljo poškodbe omejila program, globusi v svetovnem pokalu tokrat niso bili na seznamu ciljev, zato je izpustila tekmo v Chamonixu, ne bo je niti v Briançonu. Vse sile je usmerila v Bern. Poleg treningov bodo ostale terapije v Divači. Potrebe bo spreminjanju urnika pravzaprav ni, rekordna 40. zmaga je bila najboljša popotnica za mundial.

Ne lovi rekordov, le zmage

»Verjetno tudi po tednu dni še nisem dojela, kaj pomeni številka 40. Nisem človek, ki bi štel zmage in lovil rekorde. Vedno mi je prioriteta tekmovati in zmagovati. Je pa neverjetno, do kam sem prišla. Še dobro se spomnim prve zmage pred osmimi leti. Verjetno bom šele po koncu sezone in SP v Bernu lahko potegnila črto in se ozrla nazaj,« ima Janja vedno pred seboj nov izziv.