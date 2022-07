Aljaž Bedene: za slovo Umag in potem New York

O tem, da je v teh vročih dneh Umag z okolico poln turistov iz Slovenije, ni treba nikogar prepričevati. Niti naših bralcev, saj so mnogi med njimi res pogosto počitnikovali v Savudriji, Kanegri, Pelegrinu in kajpak tudi Stella Marisu. To zadnje omenjeno letovišče je blizu tudi teniškim navdušencem. In veliko teh iz naše dežele bo nocoj na tribunah osrednjega stadiona Gorana Ivaniševića, kjer bo na igrišče ob 20. uri stopil prvi as našega tenisa Aljaž Bedene.

Ljubljančan se bo pomeril z Italijanom Lorenzom Musettijem, v nedeljo zmagovalcem močnega turnirja v Hamburgu. Ni dvoma o tem, da slednjemu, zdaj že 31. na svetovni lestvici (po omenjeni hamburški lovoriki je skočil za 31 mest!), pripada vloga favorita, toda naš adut, 283. na lestvici, je pač v Umagu vedno posebno motiviran. In tako bo tudi nocoj, ko nikakor ni naključno, da so prireditelji prav njemu in Italijanu namenili osrednji termin drugega tekmovalnega dne.

»V trenutku, ko je bilo jasno, da bosta igrala Aljaž in Lorenzo, zame ni bilo nikakršnih dvomov o tem, kateri dvoboj bo na osrednjem stadionu ob 20. uri,« nam je dejal Tomislav Poljak, direktor turnirja, s katerim bomo daljši pogovor o prihodnosti turnirja, Portorožu, povezanosti s Slovenijo in Kaji Juvan (je prav njen menedžer) objavili v prihodnjih dneh.

Po včerajšnjem sklepnem treningu pred današnjo veliko večerno predstavo smo se na prizorišču pogovarjali z Bedenetom. Seveda se veseli nastopa pod žarometi z uglednim tekmecem, tudi razmere za igro bodo zvečer bolj znosne kot med včerajšnjo vadbo. »To pa vsekakor! Saj smo teniški igralci vajeni vročine, toda pripeka med tretjo in četrto popoldansko uro je bila na tem treningu res močna. Na enem od stranskih igrišč ni bilo niti sence niti vetra, res ni bilo preprosto,« je poudaril 33-letnik in ponovil, da je to dejansko njegov zadnji Umag v vlogi aktivnega igralca:

»Vem, da bom moral za zmago proti Lorenzu igrati na zelo visoki ravni, potrudil se bom, da bi to uresničil. Sicer pa sem si pred tremi leti začrtal cilj, da bi prišel med najboljših 30 na svetu, sestavil zares dober štab, se temeljito lotil dela, potem pa je napočila doba koronavirusa, nas za pet mesecev zaprla brez turnirjev, nakar sem še sam staknil okužbo in izgubljal stik z najboljšimi. Hkrati sem našel še drugo dejavnost (nogometno menedžerstvo, o. p.), tako da sem si bil na jasnem, da se moja teniška pot približuje koncu.«

Seveda pa bi si jo prav za slovo želel ohraniti v lepi luči ter se z dobro igro predstaviti tako zdaj v Umagu kot tudi na zadnjem turnirju sezone za grand slam. Odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, od 29. avgusta do 11. septembra, bo njegov sklepni veliki turnir.