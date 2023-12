Aleksander Čeferin: Za superligo v Evropi ni prostora, nogomet je za vse

Nogometni svet je z zanimanjem pričakoval odločitev sodišča Evropske unije glede tožbe t. i. superlige proti evropski in svetovni panožni zvezi, z odločitvijo so evropski sodniki dvignili veliko prahu. V obrazložitvi je sodišče zapisalo, da pravni okviri EU Uefi in Fifi ne omogočajo, da pogojuje sodelovanje v svojih nogometnih tekmovanjih z bojkotom morebitnih drugih lig. Sodišče je določilo, da pravila za predhodno odobritev novih tekmovanj s strani Uefe niso dovolj nediskriminatorna, objektivna in transparentna, da bi bila v skladu z evropskim pravom. Aleksander Čeferin odgovarja: »Sodba nikakor ni zelena luč za superligo.«

Predlagana ustanovitev zaprte lige 12 klubov je aprila 2021 povzročila pretres v nogometu, a je projekt v 72 urah padel v vodo, pri njem vztrajata le še Real Madrid in Barcelona. Ko sta vložila pritožbo na sodišču v Madridu, je slednje zaprosilo za mnenje sodišče EU v Luksemburgu. »Pravila Uefe in Fife, ki določajo, da mora vsako tekmovanje pred ustanovitvijo pridobiti njihovo odobritev ter omejevanje klubov in igralcev, ki nastopajo v teh tekmovanjih, niso skladna z zakoni EU,« je sodišče zapisalo v povzetku obrazložitve. Sodišče je ugotavljalo, da je nogomet tržna dejavnost in da zanj veljajo pravila prostega trga ter prostega pretoka blaga in storitev, krovni organizaciji pa sta s svojimi pravili izkoriščali dominantni položaj znotraj nogometa.

Projekt evropske superlige je dobil načelno zeleno luč sodišča EU, a jasno rdečo luč klubov. FOTO: Dado Ruvić/Reuters

Odločitev sodišča ni zavezujoča, je le priporočilo, končno besedo bo imelo sodišče v Madridu. Na odmevno odločitev so se odzvali pri Uefi, v izjavi za javnost je predsednik Aleksander Čeferin dejal: »V sodbi je najslabši del prav izjava za javnost sodišča. Odločali so o pravilih za predhodno odobritev novih tekmovanj, ki jih je Uefa naknadno že spremenila.« Svoje predpise je evropska krovna zveza posodobila leta 2022, sodišče ni odločalo o aktualni različici. Čeferin je nadaljeval: »Sodba nikakor ne predstavlja zelene luči za superligo, evropsko sodišče se ni opredeljevalo do tega projekta. Ponuja pa možnost za razmislek in za izboljšanje nekaterih predpisov.«

Nogomet naj bo odprt za vse

Kmalu po objavi odločitve sodišča so sledile velikopotezne napovedi agencije A22, ki promovira superligo. Napovedala je tekmovanje s 64 klubi v treh kakovostnih divizijah, med katerimi bi udeleženci prehajali glede na uspešnost in bi potekale ob boku državnih prvenstev. V nogometni javnosti so zaokrožile vrtoglave številke, 15 milijard dolarjev naj bi bilo namenjeno klubom, ki bi pristopili k projektu, a mu je nogometna družina v Evropi družno prižgala rdečo luč.

64 klubov naj bi, glede na idejno osnovo, po najnovejši različici tekmovalo v superligi.

»V Evropi ni prostora za kakršnokoli superligo. Športni dosežki so tisti, ki štejejo. Nogomet je za vse, naj bo tudi odprt za vse,« so Uefa, Fifa, Evropsko združenje klubov, Združenje evropskih lig, sindikat nogometašev FIFPRO Europe, Združenje evropskih nogometnih navijačev in vodstvo španske lige zapisali v skupni izjavi. Čeferin je bil v odzivu na načrte superlige jasen. »Oni lahko počnejo, kar želijo, mi projektu ne bomo nasprotovali. Predlog je bil enotno zavrnjen s strani vseh v nogometu. Upam, da bodo imeli izjemno tekmovanje z dvema kluboma,« je komentiral dejstvo, da za projektom stojita le Barcelona in Real in da brez podpore klubov ne bo superlige.

Direktor agencije A22 Bernd Reichart je razkril visokoleteče cilje. FOTO: Susana Vera/Reuters

Številni nogometni velikani v Evropi so še enkrat potrdili, da superliga zanje ne pride v poštev. »Za nas se ni nič spremenilo. Še vedno ostajamo zavezani tekmam pod okriljem Uefe, angleškemu prvenstvu in sodelovanju v združenju evropskih klubov,« so zapisali pri Manchester Unitedu.

Prislužite si to na igrišču!

»Želimo ohraniti evropsko nogometno družino takšno, kot je. Evropsko sodišče se navezuje na stare zakone Uefe, a od leta 2022 že veljajo novi. Prav tako ne drži, da ima Uefa monopol, klubi imajo prek evropskega združenja 50-odstotni delež pri glasovanju in trženju pravic. Evropska nogometna družina tega projekta ne podpira,« so bili jasni pri madridskem Atleticu, Villareal pa je bil še bolj jasen z objavo: »Prislužite si to na igrišču!«

Uefa trdno vztraja pri svojih stališčih glede superlige. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Oglasila se je še vrsta tradicionalnih klubov, denimo Inter, Roma, Feyenoord, Celtic, lizbonski Sporting, København, Plzen, Benfica, Lech, Karabah, Helsinki ... Vsem je skupno eno – rdeča luč superligi in zelena nogometu, v katerem štejejo rezultati.