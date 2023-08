Zgroženi nad dejanjem nekaterih Slovencev: Da vas ni sram

V dobrodelnem društvu Humanitarček so na facebooku opozorili na primere ljudi, ki želijo v času sanacije po poplavah, zaslužiti na račun tuje tragedije. Prihaja do kraje in zlorab reči, ki so jih ljudje in društva zbrali za pomoči potrebne ljudi. Kaj vse so v društvu Humanitarček zadnje dni opazili? Njihov zapis oziroma poziv objavljamo v celoti (nelektorirano):

»Gospod, ki si odnesel iz zbirnega centra 30 lopat, čes da jih bos razdelil, nato pa jih na Dan solidarnosti prodajal ob cesti v Mozirju … (jap, vemo, da so bile te iste, saj so bile pripeljane iz Madžarske in so imele specifični logo)

»Gospodična, ki si včeraj na Petrolu v Prevaljah naložila poln avto pralnega praska, pralnih gelov - in ker ni bilo dovolj, se kar po zadnjem sedežu …

Gospa, ki si v Savinjski 'skoordinirala', da je pol tovornjaka knauf pločč pristalo na tvojem dvorišču - in dvoriščiu tvoje hčere, čeprav vam je zalilo le klet …

Par srednjih let, ki si dobesedno izpraznil skladišče v Prevaljah včeraj popoldne … in sta prišla vsak s svojim avtom … domačini pa vedo, da sta daleč od poplav …

Mlajša gospodična, ki si prišla iskat v Komendo čistila, kasneje pa si jih prodajala na Bolhi …

Tisti, ki je v Sneberju iz škatel izmikal razvlažilce, ljudem pa puščal prazne škatle …

Par srednjih let, ki si prišel po pol kombija zelenjave v Dravogradu, nato pa jo prodajal naprej …

… nas je za vas sram!

Zakaj pišemo vse to?

Se vedno se dogajajo 'samoiniciativna zbirališča' - kot tudi izdaja, ki je povsem nekoordinirana. Zlorab je vedno več. In če nas vprašate, zakaj teh nismo zaustavili - ker (razen pri gospodu z lopatami, ki je nato odšel na pogovor z modrimi angeli) nimamo sposobnosti biti na vseh krajih naenkrat. Takšne zgodbe nam nato javljate iz terena …

Ravno zato pozivamo (ponovno), da je pomoč ciljna in ciljana … marsikatero izdajno mesto pomoči je sedaj zaprto. Zakaj? Ker morajo prizadeti najprej porabiti zaloge pomoči. In da se preprečijo te zlorabe.

Mogoče boste rekli - da ima vsaka zgodba dve plati, verjetno res. A se predobro vemo, kako je, ko pomoč ne pride do tistih, ki jo potrebujejo. Mi ne moremo biti 'policija', lahko pa vsak od vas odreagira, če kaj taksnega zazna na terenu. In navadno je pred objavo na FB, hitrejše in učinkovitejše, da se poskusimo s tistim, ki si v avto nalaga že 30 Ariel pogovoriti.

Skupina fantov, ki si je na terenu prisvojila in odpeljala 3 visokotlačne čistilce, čeprav je gospod tekel za njimi, ker jih je treba vrniti … sedaj pa jih bodo morali odplačati …«.

Gospodični, ki je včeraj izropala Petrol, sporočajo

»Na tem mestu pa apel za Prevalje: gospodično, ki je včeraj izropala Petrol Slovenija pralnih sredstev ter starejši par, ki je prišel kar z dvema avtoma po njih, vljudno prosimo, da slednje odnesejo nazaj do jutri zvečer… lahko anonimno, samo postavite … Nihče namreč ne potrebuje celih kartonov persila, ariela. Nenazadnje so nadzorne kamere, vasi avtomobili pa imajo registrske oznake. Dajmo biti odrasli in to, kar ste naredili, res ni lepo. Obenem pa je (upamo da) to šola organizatorjem odjema. Mi na tem mestu lahko pomagamo le z apelom,« sporočajo v Humanitarčku.

Pohvala Črni na Koroškem

V Humanitarčku so se zahvalili občini Črna Na Koroškem, kjer menda organizacija dobro poteka. Dodali so, da bodo s 1. septembrom začeli vsepovsod ciljno in ciljano zbirati materiale. »Se pravi za hišo 77/53 toliko-in-toliko apna, citra, hitro sušeče malte … In dostava do vrat ali pa s posebnim kuponom na ime in priimek. Omogočili bomo spletne nakupe (upamo), da boste lahko kupili direktno in bo šlo v prave roke,« so napovedali novost.