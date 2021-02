Zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije postal prvi mož SPC

Člani zbora Srbske pravoslavne cerkve (SPC) so danes, na zasedanju v hramu svetega Save v Beogradu. Med drugim odločali tudi o novem patriarhu, ki bo nasledil nedavno preminulega Irineja. Izbira patriarha ni le cerkveno ampak tudi politično vprašanje, saj je za vsakokratno srbsko oblast podpora SPC zelo pomembna. In tisto, kar se je napovedovalo, se je uresničilo. Najresnejšimi kandidat, zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije, je namreč izvoljen za Irinejevega naslednika. O nasledniku patriarha Irineja, ki je srbsko pravoslavno cerkev vodil deset let, so člani cerkvenega zbora odločali tri mesece po njegovi smrti zaradi covida-19. Irinej se je z novim koronavirusom okužil v 91. letu starosti, potem ko je vodil pogrebno slovesnost za metropolita SPC v Črni gori Amfilohija, ki je tudi podlegel covidu-19. Metropolit Porfirije je tako postal 46. poglavar na prestolu Svetega Sava.



Episkopi, ki so se danes sešli v kripti beograjske cerkve svetega Save, so najprej v tajnem glasovanju izbrali tri kandidate za vodenje SPC. V drugem krogu so ime vsakega od njih napisali na svoj listič in ga dali v ovojnico. Med tremi ovojnicami so naključno izbrali eno in s tem prihodnjega patriarha. V javnosti je krožilo več imen resnih kandidatov za položaj. Med njimi so kot rečeno bili zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije, nato baški episkop Irinej, budimljansko-nikšiški episkop Joanikije, šumadijski episkop Jovan in vodja episkopije v Düseldorfu Grigorije. V apostolskem žrebu za izbiro 46. patriarha SPC so se na koncu znaša imena treh vladik, in sicer baški episkop Irinej, banjaluški Jefrem in metropolit zagrebško-ljubljanski Porfirija. Imena omenjene trojke so se znašla v posebnih kuvertah izmed katere je menih izvlekel tisto z imenom Porfirija.

