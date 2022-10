Za smučarje ni energetske krize

V začetku oktobra, slaba dva meseca pred začetkom smučarske sezone, je že vse kazalo, da bodo slovenska smučišča med največjimi žrtvami energetske krize in vedno dražjih energentov. Infrastrukturni minister Bojan Kumer je kot enega od možnih varčevalnih ukrepov omenil celo njihovo zaprtje. Na srečo se je izkazalo, da je bila njegova izjava narobe razumljena, z ministrstva pa so nato hiteli zagotavljati, da bodo smučišča obratovala normalno.

»Slovenska smučišča bodo letos delovala, zagotovili bomo tako naraven kot kompakten sneg,« je na novinarski konferenci poudaril podpredsednik Združenja slovenskih žičničarjev Boštjan Paradiž in dodal, da bi bile posledice zapiranja za turizem in tudi druge dejavnosti prevelike, saj smučišča kot del gorskega turizma prispevajo kar 33 odstotkov vseh prenočitev pri nas.

Za desetino dražje

Kot vse pa se bo tudi smučanje podražilo, vendar se visoke cene energentov v prihajajoči sezoni menda še ne bodo poznale v občutno dražjih cenah vozovnic. Smučišča podražitev ne bodo prevalila na pleča smučarjev: »Če bi hoteli vpliv energije pretvoriti v cene vozovnic, bi morali te zvišati za 50 oziroma 60 odstotkov, kar bi pomenilo, da bi slovenska smučišča postala nekonkurenčna,« je dejal Paradiž.

Večina naših smučišč se je odločila za podražitev od pet do 10 odstotkov, to pomeni za nekaj evrov. Tako bomo na največjih smučiščih vijugali za od 38 do 40 evrov na dan, le na Mariborskem Pohorju so se odločili za kar 20 odstotkov dražje vozovnice. Enodnevna bo ob vikendih stala 43 evrov. Za štiričlansko družino z dvema otrokoma bo tako en sam smučarski dan s hrano in pijačo pomenil strošek okoli 200 evrov.

Čeprav bodo na večini smučišč podražitve pod 10 odstotki, pa vseeno obstaja bojazen, da bomo Slovenke in Slovenci na smučanje v velikem številu romali v tujino. Resda jih bo veliko skrajšalo aranžmaje, znižalo kategorijo namestitve ali smučalo zunaj glavne sezone, toda iz tujine prihajajo novice o milijonskih vlaganjih v posodobitve v že tako in tako visoko razvitih smučarskih regijah, poleg tega se bodo resda drage smučarske vozovnice podražile le malenkostno.

Pri nas je ravno obratno, vlaganja v razvoj smučišč so bolj pičla, razlike v cenah med vozovnicami pri nas in v tujini pa vedno manjše. Ob takšnih domačih cenah in pogosto dolgih vrstah pred žičnicami in prenatrpanih progah mnogi ugotavljajo, da se v tujini z le nekaj več denarja mnogo bolje in več smuča.

Kupite čim prej

Da to vsekakor drži, nam je potrdil tudi Mitja Mikolavčič, ki upravlja spletno mesto Smučanje, naš največji medijski portal za ljubitelje smučanja, na katerem zbira in objavlja novice z domačih in tujih smučišč, obvešča o ugodnih aranžmajih ter jih tudi ponuja kupcem. Mikolavčič nam je povedal, da se je smučarija tudi v tujini podražila, interes Slovencev pa se je skoraj podvojil.

»Zaradi podražitev nismo pričakovali takšnega interesa za smučanje v tujini. Vozovnice so se tam podražile za od 3 do 13 odstotkov, hrana za okoli 10 odstotkov, ugodni aranžmaji, še posebno tako imenovani ski openingi oziroma odprtje sezone, za od pet do 10 odstotkov. A kljub temu smo družinske tedne in ski openinge vse razprodali in povpraševanje po njih je še zelo veliko,« nam je dejal.

Mikolavčič vsem ljubiteljem smučanja svetuje, kako se da ob vseh teh podražitvah vseeno privarčevati kak evro, pa naj gre za smučišče doma ali v tujini. Predvsem nas bo največ stalo, če bomo vozovnice kupili tik pred zdajci, na samem smučišču. Veliko ceneje si jih je zagotoviti vnaprej oziroma po akcijski ceni. »Z nakupom v predprodaji, ki se začne oktobra, se da ceno znižati za do 15 odstotkov. Kdor veliko smuča ali živi v bližini smučišča, se mu vsekakor splača kupiti sezonsko vozovnico. Prav tako se splača spremljati ugodnosti in akcije, ki jih objavljajo smučišča ali agencije na spletu. Privarčevati se da tudi z nakupom družinske ali skupinske vozovnice, družine z manjšimi otroki pa naj se pozanimajo, kje zanje ponujajo brezplačno smuko,« svetuje Mikolavčič.

Teden za 2200 evrov

Tudi na Kompasu, turistični agenciji, ki ima že dolga leta v ponudbi smučanje v tujini, so nam potrdili, da zaradi energetske krize Slovenci ne bomo nehali smučati. »Beležimo izjemno povpraševanje, a se ne kaže tudi v realizaciji v obliki novih rezervacij. Otvoritve sezon (ski openingi) se sicer odlično prodajajo kljub podražitvam, medtem ko za glavno sezono še ni tako. Smučarski aranžmaji v Sloveniji in v tujini so se podražili za okoli 10 odstotkov, ski openingi za od 20 do 30 evrov na osebo,« so nam povedali in svetovali, naj se vsi, ki bi radi smučali, čim prej odločijo in vplačajo aranžma, saj si tako zagotovijo ceno, ki velja zdaj. Cene se namreč še kar naprej višajo, so opozorili.

Poprosili smo jih tudi za izračun, koliko stane povprečen smučarski teden za družino z dvema otrokoma, in navedli so nam, da cena družinskega paketa, ki vključuje namestitev, sedem polpenzionov in šestdnevno smučarsko vozovnico, stane približno 2600 evrov, samo sedemdnevni najem apartmaja in šestdnevna vozovnica pa za to družino pride okoli 2200 evrov.

Na Krvavcu brez občutne podražitve

Nekatera smučišča še niso objavila letošnjega cenika smučarskih vozovnic. Poleg Vogla in Cerknega, kjer so lani enodnevne stale 35 in 33 evrov, je tudi Krvavec, kjer se je lani smučalo za 37 evrov na dan. Povprašali smo jih, kdaj bodo znane cene in kolikšna bo podražitev. Odgovorili so nam, da jih bodo objavili prihodnji teden, ko se bo začela predprodaja, občutne podražitve pa ne bo, so zagotovili, morda bodo dražje le za kakšen evro ali dva.

Letos računajo na pomoč države, kot je predvidena za vse v gospodarstvu, ali še nekoliko večjo, saj da so specifična branža. Sicer pa se na Krvavcu, denimo, pripravljajo na sezono kot vedno. »Takoj po zimski sezoni so se začela pripravljalna dela, ki trajajo vse poletje. Zdaj je čas, da postorimo še zadnje stvari, da bomo lahko s prihodom mrzlega zraka tam nekje v sredini novembra ob pomoči narave zasnežili čim večji del smučišča in začeli obratovati,« so povedali.

Med smučišči, ki so že objavila nove cenike, so Rogla, kjer so podražili z lanskih 36 na 39 evrov, Kranjska Gora (lani 37, letos 40 evrov), Kope (lani 33, letos 34 evrov), Mariborsko Pohorje (lani 33 evrov med tednom in 36 evrov ob vikendih in praznikih, letos 39 in 43 evrov) in Kanin, kjer so letošnje cene enake lanskim in cena enodnevne vozovnice znaša 39 evrov.

ŽurerSKI, BalkanSKI, ženSKI

Koliko pa bodo stali priljubljeni ski openingi za ljubitelje prvega snega ob začetku sezone? Po navadi se odvijajo od začetka do druge polovice decembra, na voljo pa so navadni ali tematski, eni so namenjeni le ženskam, drugi tistim, ki prisegajo na dober žur, potem so tu še geografsko obarvani, na primer BalkanSKI opening.

Na italijanskih smučiščih, na primer v Civetti, stanejo štiri prenočitve in štiridnevna vozovnica v povprečju 240 evrov za eno osebo, Alta Badia je nekoliko dražja in znese okoli 350 evrov, na Kronplatzu lahko štiri dni smučate za 267 evrov.

Tridnevni ski opening v Avstriji, na primer v Bad Kleinkirchheimu ali Katschbergu, stane okoli 250 evrov, v Kitzbühelu okoli 400 in v Schladmingu 320.

Zaradi ugodnih cen so vse bolj priljubljeni tudi smučarski aranžmaji na bosanski Jahorini, ki postaja vedno bolje opremljeno smučišče z dobro urejenimi progami ter dobrim zasneževanjem, povrhu pa je odlična tudi gostinska ponudba. Tako si lahko tridnevni BalkanSKI opening, ponuja ga agencija Skifun, privoščite že za 110 evrov in tudi cene med glavno sezono so mnogo nižje od tistih severneje od njih.