Veselje kljub slovesu od oddaje in letošnjega leta (Suzy)

Čeprav se je ekipa, ki je zadnja tri leta pripravljala oddaje V petek zvečer, poslovila in da bomo kmalu pomahali v slovo letu, ki bo tudi zaradi naravne katastrofe pri mnogih ostalo zapisano kot eno najtežjih, med številnimi glasbeniki ni bilo čutiti nobene žalosti. Nasprotno. Kar 280 nastopajočih je skupaj s televizijskimi voditelji pričaralo nepozabno silvestrsko vzdušje.

Člani skupine Čudežna polja so poskrbeli za nekaj nostalgije s skladbo 25 ur na dan. Foto: Mojca Marot

Chicas z legendarnim Ivanom Hudnikom, ki je sicer s skupino Vzrock zapel Veselega Ribničana.

Po dolgem času je bilo mogoče zaznati prijetno vrvenje in vznemirjenost med nastopajočimi. Glasbeniki se ne srečujejo ravno pogosto, saj imajo neredko vsak svoje obveznosti na različnih krajih. Pa še korona nas je vmes pestila in nam krojila vsakdan. Zato so se mnogi po dolgem času spet srečali v živo, se objemali, sproščeno klepetali in se ustavili pri vizažistkah, ki so poskrbele za piko na i, preden se je snemanje silvestrske oddaje začelo. Vmes je bilo dovolj časa, da so se znani obrazi nastavili fotografskim objektivom, z Blažem Švabom in Melani Mekicar na čelu, ki se bosta zdaj, ko se oddaja V petek zvečer skupaj z Diamanti umika s sporeda, posvetila drugim projektom. Blaž predvsem Modrijanom.

Martin Juhart je član Diamantov in tisti, ki je poskrbel za glasbeni scenarij zadnje oddaje. Foto: Mojca Marot

Mike Orešar, član Diamantov in ansambla Igor in zlati zvoki, ter Domen Kumer sta medse vzela legendarnega Alfija Nipiča. Foto: Mojca Marot

Zadnje ure in minute letošnjega leta bodo lahko gledalci in gledalke prvega programa TV Slovenija na silvestrovo odštevali skupaj s televizijskimi voditelji Manico Janežič Ambrožič, Jasmino Jamnik, Sašo Krajncem, Sašo Jerkovićem, Urbanom Laurenčičem, Andrejem Hoferjem, Andrejem Geržino, Karin Sabadin, Boštjanom Romihom, Ano Tavčar in Mojco Mavec.

Miran Rudan in Igor Podpečan (Igor in zlati zvoki) sta se razveselila simpatične in prijazne Mojce Mavec. Foto: Mojca Marot

Generalni direktor RTV Zvezdan Martič in scenarist in voditelj oddaj V petek zvečer Blaž Švab sta se zapletla v pogovor. Foto: Mojca Marot

Poleg izvrstnih Diamantov, ki so tudi tokrat vse nastope spremljali v živo, bodo za zabavo poskrbeli Modrijani s Silvom Pliberškom, ansambel Saša Avsenika, Alfi Nipič in njegovi muzikanti, Čuki, Dejan Vunjak, Gregor Ravnik, Žiga Rustja, Igor in Zlati zvoki z Andrejem Bergantom, Domen Kumer in Špela Grošelj, Žan Serčič, Jan Plestenjak, Chicas, Flirrt, Nina Pušlar, Fehtarji, Vzrock in Ivan Hudnik, Vili Resnik, Miran Rudan, Vivere, Kvatropirci, Maraaya, Hajdi, Luka Basi, Polkaholiki, Mladi Dolenjci, BQL, Štirje kovači, Klateži, Čudežna polja, Gadi in Poskočni, Raubarji, Obvezna smer, Gu-Gu, Uroš in Tjaša, Samo Kališnik in Luka Sešek ter ansambel Stil. Nekaj utrinkov iz dogajanja v zaodrju vam na ogled ponujamo že zdaj.