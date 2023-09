V Sloveniji lani zaradi samomora umrla 402 človeka: delež med mladimi spet večji

V obdobju od leta 2013 do 2022 je med posameznimi leti prihajalo do nihanja samomorilnega količnika, vendar je v povprečju količnik samomora rahlo upadal. V Sloveniji sta v lanskem letu zaradi samomora umrli 402 osebi, od tega 321 moških in 81 žensk, je na novinarski konferenci povedala Saška Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Med 22.492 smrtmi, ki so jih v letu 2022 zabeležili med prebivalci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, je delež smrti zaradi samomorov znašal 1,79 odstotka. To pomeni, da sta na vsakih 100 smrti približno dve osebi umrli zaradi samomora, je povedala Roškar.

Lani nekoliko nižji količnik smrti

Lani je samomorilni količnik v Sloveniji (število umrlih zaradi samomora na 100.000 prebivalcev) znašal 19 in je nekoliko nižji od količnika v letu 2021. Ob tem je Roškar opozorila, da med posameznimi leti prihaja do nihanj.

Moški so v primerjavi z ženskami skoraj štirikrat pogosteje umirali zaradi samomora. Razmerje med spoloma je bilo v preteklih letih podobno lanskemu.

V primerjavi z letom prej umrlo več mladih

Samomorilni količnik je bil v letu 2022 nižji pri višjih starostnih skupinah (starejši od 40 let), medtem ko je bil v nižjih starostnih skupinah višji od povprečja v preteklih letih. Vendar je glede na to, da je gibanje samomorilnega količnika v teh starostnih skupinah precej nestabilno in med leti prihaja do velikih nihanj bodisi navzgor ali navzdol, pri zaključevanju in interpretaciji potrebna previdnost, je opozorila Roškar.

Slovenija še vedno v svetovnem vrhu po številu samomorov

Čeprav količnik v Sloveniji v zadnjih letih rahlo upada, tako strokovnjake kot vsakega posameznika na področju preprečevanja samomora čaka še veliko dela, je poudarila. Povprečni količnik v EU je od lanskoletnega slovenskega nižji in znaša 11, nižji od slovenskega je tudi svetovni količnik.