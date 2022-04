Ta posnetek razkriva, kako se je Jada odzvala, ko je Will Smith udaril Chris Rocka (VIDEO)

Letošnja podelitev filmskih nagrad oskarji je minila v senci fizičnega obračuna Willa Smitha z voditeljem in komikom Chrisom Rockom. Ker se je pošalil na račun igralčeve soproge Jade Pinkett Smith, je igralec, ki je kasneje tudi prejel zlatega kipca, voditelju na odru prisolil klofuto. Posnetek že več dni kroži po spletu, zdaj pa se je pojavil še en posnetek, ki kaže, kako se je v trenutku, ko je Will udaril Chrisa odzvala Jada.

»Kaj je tako smešnega, Jada,« so se spraševali tisti, ki so si ogledali posnetek udarca in se čudili njenem odzivu. Posnetek namreč razkriva, kako se je Jada skupaj z množico smejala, ko je Will zapuščal oder.

Jada Pinkett Smith l FOTO: Brian Snyder Reuters

Jada je pred podelitvijo sicer dejala, da je komentarji na račun njene obrite glave ne motijo in ne ganejo, ker je zadovoljna sama s sabo. Will se je po incidentu voditelju opravičil, Jada pa o vsem skupaj molči. Rock za zdaj dogodka še ni komentiral, na nastopu v Bostonu, je dejal, da še vedno prihaja k sebi in da bo v nekem trenutku vse komentiral, a ne še zdaj.

Akademija, ki podeljuje nagrado, je sprožila preiskavo, igralcu pa celo grozi, da ostane brez prvega oskarja, ki ga je prejel za vlogo v filmu King Richard.