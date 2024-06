Kampiranje je idealna oblika počitnic za lastnike psov, saj ste v kampu z ljubljenčkom ves čas v objemu narave. Vendar pa mora biti pes primerno vzgojen in pripravljen na takšno počitnikovanje, sicer se bo vaš dopust sprevrgel v nočno moro.

Izbira kampa

Najprej preverite, ali kamp, kamor se odpravljate, sploh sprejema pse. Ponekod pasjim obiskom, še posebno na vrhuncu sezone, namreč niso naklonjeni. Pa tudi kjer so dobrodošli, se pričakuje, da je pes, ki ga boste pripeljali s seboj, primerno vzgojen – da ne laja ponoči, da ne napada drugih psov in podobno. Preden se odpravite od doma, preverite, kakšna pravila imajo glede privezovanja psov, saj se ta lahko razlikujejo.

Pred počitnicami mu postrizite dlako in kremplje.

Pes, ki se odpravlja na počitnice, mora biti primerno zaščiten s cepljenjem in mikročipiran. Poskrbite tudi, da bo zaščiten pred bolhami in klopi. Če ima dlako, ki se jo striže, ga prej odpeljite k pasjemu frizerju. Z urejeno dlako mu bo manj vroče, poleg tega bo manj možnosti, da bi se preveč umazala ali se zapletla v vozle. Pred odhodom mu tudi pristrizite kremplje.

Na prvo kampiranje ga morate pripraviti.

Pes na počitnicah potrebuje hrano, vodo in skledi za oboje, priboljške, brisače, igrače, s katerimi se bo lahko igral zunaj, vrvico in obesek za ovratnico s podatki, vi pa vrečke za pobiranje iztrebkov. S seboj vzemite še njegov potni list in knjižico o cepljenju ter komplet za prvo pomoč, ki vsebuje nujna zdravila, gazo, povoje, lepilni trak, fiziološko raztopino in digitalni termometer. Med manj nujno, a dobrodošlo opremo spadajo še krtača, postelja, zaščita za tačke. Poskrbite, da bo vseskozi imel dovolj vode. Spremljajte njegovo skledo z vodo, da boste vedeli, koliko popije.

Vedeti morate, kakšna so pravila glede psov v krajih, kamor ste namenjeni. FOTOGRAFIJE: Getty Images

Pred počitnicami mu postrizite dlako in kremplje.

Dopust s psom je lahko čisti užitek.

Priprava na kamp

Če se s psom prvič odpravljate kampirat, je dobro, da ga pripravite na to, kar ga čaka. Pred počitnicami ga večkrat odpeljite na daljše izlete v naravo in tam ostanite ves dan. Če bo vožnja dolga, ga poskušajte pripraviti tudi na to. Redno ga vozite v avtomobilu na vedno daljše razdalje.

Preverite, s katerimi divjimi rastlinami in živalmi se boste srečevali.

V kampu ga ne puščajte brez nadzora. Če kampirate v naravi, pazite tudi na divje živali, ki bi mu lahko prekrižale pot. Preprečite mu, da bi pil stoječo vodo ali iz jezer, ribnikov ali mlak. Tudi nekatere rastline niso nedolžne in lahko povzročijo najmanj slabost, če jih zaužije. Bodite pozorni, da ne zaužije česa, kar bi bilo zanj lahko strupeno. Ni se slabo vnaprej pozanimati o divjih rastlinah in živalih, ki so značilne za kraje, v katere se odpravljate.