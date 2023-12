»Občina je dolžna upravljati svoje premoženje kot dober gospodar in želimo le zaščititi zemljišče, ki je v njeni lasti. Če bi pustili takšno nelegalno in nenadzorovano poseljevanje, bi to postalo vzorec še za druge občane,« je v sredo dejal župan občine Šentjernej Jože Simončič. Tistega jutra so se namreč delavci komunalnega podjetja EDŠ odpravili na večji travnik pod romsko naselje, kjer je tamkajšnja družina avgusta tik ob potoku Kaluder na dovoz nasula pesek in na črno postavila mobilno hišico, vzdolž potoka pa se je začela kopičiti vsemogoča krama, celo odsluženi avtomobili. Franc Hudokli...