Pozabljeni biser pri Kranju

Gorati ali najmanj hriboviti predeli so tisti, kjer pričakujemo, da bomo naleteli na slap. In običajno to drži, čeprav nam narava vsake toliko pripravi tudi kakšno presenečenje ter uzremo slap tam, kjer ga nikakor ne bi pričakovali. Slednje vsekakor drži za slap Nemiljski šum v okolici Kranja.

V bližini mesta boste naleteli na padajoče vodnato presenečenje. Potok Nemiljščica se spušča z obrobja planote Jelovice in nad slikovito vasico Besnico doseže Savo. Le dobrih sto metrov pred izlivom pa preskoči 20-metrski slap še zadnjo oviro in se v slikoviti pahljači spusti v globino.

Običajne obiskovalce le redko zanese v te kraje. V Kranju je treba pri nekdanjem Tekstilindusu zaviti na levo in se mimo skakalnic zapeljati proti Besnici. Ta vas je razvlečena na dolžini več kilometrov. Prav o nobenem potoku ni sledu in zato je treba nekoliko vztrajati. Zapeljati se je treba čisto do konca, do zaselka Nova vas. Droben kažipot nas usmeri po klancu navzdol in tedaj vemo, da smo na pravi poti. Po nekaj minutah zavijemo z asfaltirane ceste na potko, ki nas popelje v globel. V daljavi prvič zaslišimo Nemiljščico. Zavijemo v gozd in tu je turistično društvo uredilo sprehajalno pot. Vedno bolj strma in spolzka postaja. Na koncu obstane nad pravim pravcatim prepadom in se od tu nadaljuje v galerijah.

Po strmi in izpostavljeni poti se spustimo do vodnega toka. Tu se je treba nekaj deset metrov vrniti po toku in zaviti okrog strme stene. Kar naenkrat se Nemiljski šum prikaže v vsej svoji lepoti. Dvajsetmetrski slap se razširi v široko pahljačo in poskoči v globino. Na dnu pa v kotlu tvori še krožni tolmun smaragdne vode. Slap najdemo na koncu desetkilometrskega toka, vode je zato vedno dovolj in v polmraku gostega gozda je to prizor, ki nam popestri dan in razveseli dušo. Janez Mihovec