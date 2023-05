Po prekmurski ravnici je pedale poganjalo 220 kolesarjev iz Slovenije in tujine

Društvo starodobnikov in ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci je v sodelovanju z občino Beltinci, Zavodom za turizem, kulturo in šport Beltinci in krajevno skupnostjo Beltinci v soboto, 20. maja, pripravilo 21. mednarodni reli s starodobnimi kolesi. Kar 220 starodobnikov iz Slovenije in tujine se je zbralo na dvorišču beltinskega gradu, kjer sta jih pozdravila beltinški župan Marko Virag in predsednik društva Dimek Beltinci Slavko Horvat.

Predsednik Društva starodobnikov in ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci Slavko Horvat. FOTO: Jože Žerdin

V znak srečne in varne vožnje po prekmurski ravnici so člani društva gojiteljev malih živali Beltinci v zrak spustili bele golobe in reli se je lahko začel. Kolesarje so na poti spremljali člani policijske postaje Murska Sobota in gasilci PGD Beltinci. Kot je povedal Slavko Horvat, je člane društva presenetil množični obisk na kolesarjenju po prekmurski ravnici. Pisana druščina kolesarjev se je za to priložnost oblekla v svečane obleke, nekateri so s seboj na pot vzeli pletene cekarje z domačimi dobrotami.

Kolesarji iz Slovenije in tujine so bili nadvse zadovoljni z organizacijo in logistiko, lepo sončno vreme pa je bilo kot nalašč za nekajurno kolesarjenje z vmesnimi postajami. Na 21. reli so poleg beltinskih kolesarjev prišli še prijatelji iz Škofje Loke, Penice, okolice Maribora, Polanski Pucki iz Velike Polane, Varaški šujsti iz občine Turnišče, kolesarji iz KD Rdeči zvonček Nedelica, člani KTD Črenšovci, člani avtomotokluba Veterani Murska Sobota ter kolesarji iz Koprivnice na Hrvaškem in iz madžarske Nagykanizse. Vožnjo s starodobnimi kolesi so popestrili še člani Društva ljubiteljev starodobne tehnike Pufkači Ižakovci, ki so se peljali s traktorskima prikolicama.

S kolesom po ravnicah. FOTO: Jože Žerdin

Iz Beltincev se je kača kolesarjev odpravila proti Športno-rekreacijskemu centru Lipovci. Ustavili so se v KS Lipovci, od koder jih je pot vodila po vodnem kanalu Pinkava po novo urejeni makadamski poti proti vasi Lipa. Ustavili so se pri s slamo kriti prekmurski domačiji, kjer so jih domačini postregli z odličnim langašem. V Športnem centru v Lipi so pripravili tudi šaljive in zabavne športne igre.

Del kolesarskega relija je potekal po urejenih kolesarskih poteh in po makadamu med žitnimi polji. Skupna dolžina relija je bila 16 kilometrov in vsi udeleženci so zdravi in veseli prikolesarili na dvorišče beltinskega gradu, kjer so jim podelili zahvalne listine in kjer je sledilo prijetno druženje.