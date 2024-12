Po praznične nakupe na Kongresni trg v Ljubljani

Božični zeleni sejem bo potekal na Kongresnem trgu v Ljubljani. »Prisrčno vas vabimo, da obiščete Zeleni sejem, ki bo v soboto, 21. decembra, zasijal na čudovitem trgu v centru Ljubljane,« so sporočili organizatorji.

Stojnice se bodo kar šibile od naravnih, ekoloških, ustvarjalnih in čarobnih izdelkov, knjig, daril, vegetarijanskih in veganskih dobrot ter lokalnih, slovenskih in evropskih zakladov. To je res posebna priložnost, da v prazničnem vzdušju raziskujete in nakupite darila, ki jih ne najdete v velikih trgovinah, in spoznate prijazne razstavljavce, ki z veseljem delijo svoje znanje in nasvete.

Med stojnicami se lahko sprehodite med 10. in 17. uro, vstop je prost.

Na Zelenem sejmu vas bodo čakali nasmejani obrazi, topli pogovori in občutek povezanosti z lokalnimi ustvarjalci. Sejem je namenjen vsem generacijam – povabite svojo družino, prijatelje in najmlajše, da skupaj doživite čarobnost prazničnega dne, polnega topline, zelenega duha in skupnosti, ki povezuje.

»Pridite na lučke in praznične nakupe na naš srčni sejem. Veselimo se vaše družbe,« so še sporočili organizatorji.