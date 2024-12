Po muzeju nas nosi Luna (FOTO)

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije (PMS) so odprli novo občasno razstavo Vsega je kriva Luna. Tematike so se, kakopak, lotili predvsem z naravoslovnega stališča.

»Kako je nastala Luna, kako jo vidimo na nebu, kaj bi videli, če bi stopili na njeno površje, kako vpliva na življenje na Zemlji – odgovore na vsa ta vprašanja boste dobili ob zanimivih, interaktivnih predstavitvah ter poljudnih in nazorno prikazanih vsebinah,« so povedali v PMS.

To je največji realistični model naše večne spremljevalke na svetu. FOTO: PMS

Površje FOTO: PMS

Na razstavi se lahko dotaknete prave površine lune, meteorita, ki je na zemljo priletel ob trku lune z drugim vesoljskim telesom.

»V kratki animaciji o nastanku Lune se boste morda čudili dejstvu, da je nastala v le 24 urah. Zagotovo vas bo navdušil realističen interaktivni model v razmerju 1: 2,000.000. To je največji realistični model naše večne spremljevalke na svetu. Na razstavi se lahko dotaknete tudi prave površine Lune, meteorita, ki je na Zemljo priletel ob trku Lune z drugim vesoljskim telesom. Ob interaktivnem virtualnem sprehodu po Luni lahko raziskujete njeno površje, kraterje in druge zanimivosti. Ob predstavitvi vsebin o raziskavah, povezanih s potovanjem človeka v vesolje in njegovega obiska našega edinega naravnega satelita, lahko prisluhnete izjavam astronavtov, ki so imeli priložnost stopiti nanj. Seveda smo predstavili tudi nekaj izbranih primerov, kako Luna zaradi gravitacije in Sončeve svetlobe, ki se od nje odbija vse do nas, ob njenih različnih menah vpliva na življenje živali, rastline in ljudi.«

Pripisujemo ji tegobe

Pomembno vlogo igra tudi v človekovi kulturi. Kot najsvetlejše nebesno telo na nočnem nebu je bila navdih za verovanja, mite in pripovedke. Po večini seveda zmotne. Katere trditve držijo in katere ne, lahko ugotovite ob računalniški igrici. Luna pa je bila in je še vedno tudi navdih umetnikom najrazličnejših zvrsti: od literature, glasbene umetnosti, likovne umetnosti do popularne kulture. Le drobec tega vpliva je predstavljen na razstavi.

Dr. Miha Jeršek je vodja projekta Vsega je kriva Luna. FOTO: Primož Hieng

Ob razstavi je izšla poljudnoznanstvena publikacija Življenje z Luno. »Je pomembna dopolnitev vsebin na razstavi,« poudarjajo v PMS. »Publikacija ni le razstavni katalog, je knjiga, ki širšemu občinstvu poskuša na enostaven način predstaviti našo vesoljsko spremljevalko in njene vplive na življenje na Zemlji iz različnih vidikov: astronomskega, zgodovinskega, antropološkega, biološkega, geološkega, tehnološkega in kulturološkega. Knjigo Življenje z Luno bodo z veseljem prebirali šolarji, učitelji in starši, ljubitelji vesolja, narave, mitologije in zgodovine. Podobnega, na enem mestu zbranega slovenskega avtorskega materiala o Luni še ni bilo.«

Kot pove naslov razstave, ljudje radi svoje tegobe pripisujemo zunanjim vplivom in videti je, da je bila Luna skozi zgodovino zelo prikladna za to. Še danes, več kot petdeset let po pristanku človeka na njenem površju, ji pripisujemo številne vplive, ki pa s stvarnostjo nimajo nič skupnega. Čeprav se nam zdi tako vsakdanja, njeno gibanje po prostoru in po našem nebu, njene pojavne oblike in značilnosti, številna znanstvena odkritja in tehnološki podvigi pri njenem osvajanju in preučevanju ostajajo v javnosti slabo znani.

Kot najsvetlejše nebesno telo na nočnem nebu je bila navdih za verovanja in mite.

Neločljivo povezani

»Verjamemo, da bo knjiga Življenje z Luno to spremenila, da jo bodo bralci večkrat vzeli v roke in v njej vsakokrat našli kaj novega in zanimivega, morda kaj takega, kar jim bo spremenilo pogled na Luno, vesolje in mesto človeka v njem. Publikacija je opremljena s številnimi avtorskimi in zgodovinskimi fotografijami Lune in z njo povezanimi pojavi, s fotografijami iz pionirskih časov pohoda nanjo in sodobnimi, napol znanstvenofantastičnimi prikazi prihodnjih postojank na njej,« so sklenili v PMS.

Pripisujemo ji številne vplive. FOTO: PMS

V delu razstave oziroma knjige, ki govori o Luni na nebu in v vesolju, sta predstavljena prikaz in razlaga astronomskih pojavov, povezanih z Luno, od men do mrkov, od gibanja v vesolju do terminatorja. V delu o človeku in Luni spoznamo pregled povedk, mitov in zgodovinskih zmot o njej z vsega sveta. Sledi poglavje Neločljivo povezani o dejanskih gravitacijskih vplivih Lune na Zemljo in nastanku plimovanja. O Luni kot vesoljskem telesu izvemo več v obdobju od burnega nastanka do lunarnega meteorita, ki je razstavljen v PMS. Življenje in Luno spoznamo na predstavitvi vplivov, ki jih ima s svojo težnostjo in svetlobo na živa bitja na našem planetu. Ogled razstave lahko sklenemo z raziskovanjem Lune, kjer je predstavljen zgodovinski pregled preučevanja Lune in njenega osvajanja.

Zemljin satelit ima različne vplive. FOTO: Pms

Vodja projekta je dr. Miha Jeršek, kustodinja razstave pa dr. Staša Tome. Avtorice in avtorji razstave, ki je na ogled do avgusta, so dr. Staša Tome, Matic Centa, Mojca Jernejc Kodrič, Tea Knapič, mag. Matija Križnar, Špela Pungaršek, dr. Al Vrezec, dr. Tomi Trilar in dr. Miha Jeršek. Razstavna besedila temeljijo na avtorskih besedilih v katalogu Živeti z Luno. Uredil ga je Andrej Guštin, pomočnica urednika je bila Irena Duša Draž.