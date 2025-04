Aretirali pevca skupine Hladno pivo, sumijo ga korupcije

Hrvaška policija in uslužbenci urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) so danes v okviru protikorupcijske preiskave prijeli Mileta Kekina, pevca nekdanje glasbene skupine Hladno pivo in soproga poslanke in kandidatke na nedavnih predsedniških volitvah Ivane Kekin.

Kekin je bil aretiran v okviru preiskave zlorabe položaja v kraju Buje v hrvaški Istri. Pod drobnogledom organov pregona so se ob tem znašli tudi Jelena Perossa, donedavna vodja oddelka za prostorsko planiranje in upravljanje v mestu Buje, njen mož Damir, župan Buj Fabrizio Vižintin in več drugih.