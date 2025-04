Tragedija na nogometni tekmi: policijski avto do smrti povozil 13-letnika in 18-letnico

Tekma med čilenskim klubom Colo Colo in brazilskim moštvom Fortaleza se je v drugem polčasu končala tragično, ko je zaradi stampeda in policijskega posredovanja življenje izgubilo dvoje mladih navijačev, več oseb pa je bilo poškodovanih.

Stadion je bil poln do zadnjega kotička, mnogi navijači pa so skušali priti do tribune brez vstopnic. Med kaotičnim poskusom vstopa je večja skupina ljudi preskočila varnostno ograjo okoli stadiona, kar je sprožilo stampedo. Ograja se je pod pritiskom množice zrušila in padla na 13-letnega dečka ter 18-letno dekle.

Po poročanju športnega portala Deportivo ju je povozilo policijsko vozilo, ki je bilo v neposredni bližini. Oba so takoj odpeljali v bolnišnico, a zdravniki jima niso mogli več pomagati.

Upor navijačev in prekinjena tekma

Ko se je tragična novica razširila med gledalce, so pripadniki navijaške skupine domačega moštva začeli razbijati varnostne ograje s kamenjem in palicami. Nato so vdrli na igrišče in prisilili sodnika, da je ob rezultatu 0:0 v 70. minuti prekinil tekmo.

Veteran čilenske reprezentance in legenda svetovnega nogometa Arturo Vidal (37), ki je v karieri nosil drese Juventusa, Interja, Bayerna in Barcelone, danes pa nastopa za Cola Colo, je ob dogodkih skušal pomiriti navijače in jih pozvati, naj se vrnejo na tribune. A njegove prošnje niso zalegle.

Preiskava tragičnega dogodka

Državni tožilec Francisco Mores je v izjavi za javnost podal prve uradne informacije o tragediji:

»Okoli 18:30 po lokalnem času je skupina ljudi poskušala vstopiti na stadion brez vstopnic. Med tem poskusom je prišlo do stampeda, več ograj se je podrlo, ugotavljamo pa tudi morebitne napake v policijskem posredovanju, ki so zdaj predmet preiskave.«

Dogodek je sprožil ogorčenje v športni in širši javnosti, pri čemer se vrstijo pozivi po večji odgovornosti organizatorjev in oblasti. Nogometna zveza Južne Amerike še ni podala uradne izjave o nadaljnjih ukrepih, a preiskava incidenta poteka s polno intenzivnostjo.