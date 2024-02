Parket lahko opraska

Lastniki psov morajo biti pri izbiri tal po eni strani pozorni na njihovo odpornost in možnosti čiščenja, po drugi pa na udobje ljubljenčka. Končna izbira bi morala biti srednja pot med vašimi željami in potrebami vašega štirinožca.

Za lastnika so zagotovo ena najbolj udobnih izbir ploščice. So odporne proti mokroti in enostavne za čiščenje. Iz istih razlogov je odličen tudi marmor, vendar marsikoga od izbire odvrne njegova visoka cena. A če so te vrste tal prijetne za lastnika, nad njimi marsikateri pes ni preveč navdušen. Ležanje na mrzlih podlagah je pozimi vse prej kot prijetno, mnogim pa na ploščicah drsi. Težavo je sicer mogoče rešiti s preprogami in pasjo posteljo.

Preden položite talno oblogo, preverite, kako občutljiva je za pasje kremplje. FOTO: GETTY IMAGES

Vinilna tla so odporna proti praskam, stroškovno učinkovita in vodoodporna. Luksuzni vinil posnema videz naravnih materialov, kot so les ali ploščice, vendar je bolj odporen proti obrabi. Obstajata dve glavni vrsti: vinilne deske in vinilne plošče.

Kaj pa preproge? Preproge, ki jih je mogoče odstraniti in jih je enostavno očistiti, ljubljenček pa po njih z lahkoto hodi ali na njih leži, so sicer dobra izbira, nikakor pa ne gre polagati v stanovanje dragocenih orientalskih preprog, ki jih je težko čistiti. Izberite manjše, ki jih je mogoče oprati v pralnem stroju.

Za družine s psom je vinil odlična rešitev. Razmisliti pa velja o tem, ali naj bo podlaga gladka, saj je modele z utori, ki oponašajo les, navadno težje čistiti. Cenovno ugodna možnost je laminat, ki ima podoben videz kot vinil, vendar bolj natančno posnema dizajn lesenih tal. Je enostaven za čiščenje in odporen proti praskam, vendar pa precej manj vodoodporen kot druge različice.

Preproge so praktične, če so majhne in pralne. FOTO: GETTY IMAGES

Pluta je kot naraven material ljubljenčku všečna, težave pa bo povzročala pasjim skrbnikom. Ni je namreč dobro prepogosto močiti. Vendar je na trgu mogoče najti tudi bolj vodoodporno, ki je za prijatelje psov bolj primerna.

Nekaterim vrstam tal se je bolje izogniti, če imate psa. Na primer tapisonu, ki se hitro poškoduje in je z njega težko odstraniti madeže.

Lesena tla niso dobra izbira, saj jih bo pes opraskal.

Ne glede na izbrano talno oblogo sta ključna pravilna nega in vzdrževanje. Sproti je treba brisati mokroto s tal, a niti to ne bo z gotovostjo zmanjšalo možnosti madežev ali trajnih poškodb. Vinil bo denimo izgubil barvo, če se bo psiček nanj polulal, zlasti če lužice ne bomo pravočasno opazili in odstranili. Prav pridejo tudi podloge za pod posode s hrano in vodo. Redno striženje krempljev bo preprečilo praske na tleh.