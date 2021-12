Posledice koronavirusa usodne za člana glasbene senzacije Il Divo

Zvezdnik glasbene zasedbe Il Divo, španski pevec Carlos Marin (53), je po skoraj dveh tednih v bolnišnici izgubil bitko s covidom-19. Po poročanju britanskega Daily Maila je zvezdnik klasične pevske zasedbe umrl v kraljevi bolnišnici v Manchestru, kjer so mu zdravniki izklopili napravo za vzdrževanje življenja. 53-letni španski pevec je 7. decembra zbolel za koronavirusom in je bil nujno hospitaliziran. Zaradi zapletov so ga dali v inducirano komo in ga namestili na intenzivno nego, kjer so ga nato zaradi nizke ravni kisika intubirali.

Njegovo smrt so na Twitterju potrdili člani njegove skupine Il Divo. »S težkim srcem vas moramo obvestiti, da je umrl naš prijatelj in partner Carlos Marin. Pogrešali ga bodo vsi prijatelji, družina in oboževalci. Vsi štirje smo preživeli zadnjih 17 let na tem neverjetnem potovanju z Il Divo, pogrešali te bomo, dragi prijatelj,« so zapisali v slovo.

Il Divo so prodali več kot 30 milijonov izvodov svojih albumov po vsem svetu. Imenujejo jih pionirji opernega popa, za njihove koncerte v živo po vsem svetu pa je bilo prodanih več kot dva milijona vstopnic.