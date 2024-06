Mariborčanka najprej uživala na masaži, nato pa šok

V četrtek popoldne so bili mariborski policisti obveščeni o drzni tatvini na območju Nove vasi v Mariboru. Ženska je pod pretvezo, da ponuja masažo, pristopila do starejše oškodovanke. Medtem ko jo je masirala, je stanovanje preiskala druga osumljenka ter odtujila gotovino in zlatnino.

Kmalu za tem so policisti izsledili osumljenki, državljanki Hrvaške, in ju pridržali ter jima zasegli predmete, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj. Zoper njiju bo podana kazenska ovadba.