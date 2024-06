Kažipot planetov (Suzy)

Čaka nas nekaj izzivov. Če nam je prejšnji teden kazal zobe z bremeni, skrbmi, obveznostmi, povečanim nasiljem, jezo in napornimi manipulativnimi ljudmi, bomo ta teden premehki, občutljivi, odzemljeni, čustveni, zamerljivi, zmedeni in sanjali pri belem dnevu, namesto da bi se česa konkretno lotili. Vplive lahko konstruktivno izkoristimo za duhovno delo in kreativno izražanje.

Danes je solsticij – Sonce zvečer vstopi v znamenje raka. Spremljale nas bodo nežne duhovne energije, zato se nima smisla lotevati dela, pri katerem morate biti mentalno zbrani. Umaknite se v svoj mir.

V petek se nam lahko sicer nekaj razjasni, da bomo lažje vlekli nadaljnje poteze. V nedeljo bomo imeli prevelika pričakovanja v odnosih, ki jim lahko sledijo razočaranja. Ne idealizirajte partnerja in ostanite čim bolj realni. Lahko se pokaže tudi kak njegov spodrsljaj. Ne kupujte kozmetike in oblačil in ne posojajte denarja. V torek in četrtek je večja možnost napak. Utrujeni bomo, ranljivi, delali napake, napačno presojali situacije, se smilili sami sebi … Ne lotevajte se ničesar pomembnejšega in počakajte, da vpliv mine. Pripravite si kopel ali pojdite na morje.

Petek Petek, 14. 6. Čeprav povsem brez ovir in manjših razočaranj že danes ne bo šlo, izkoristite čas, da opravite nujne stvari, saj se bo v naslednjem tednu hitro kaj zapletlo, zavleklo ali spremenilo. Nakupom se izognite, pazite na cesti.

Sobota, 15. 6. Luna bo v tehtnici, iskali bomo ravnovesje, bližino, dvojino, ljubezen. Ves dan sicer ne dela pomembnejših aspektov, tako bo namenjen rutinskim dejavnostim, ne začenjanju novih projektov.

Nedelja, 16. 6. V odnosih ne pričakujte preveč, da ne boste razočarani. Ni čas za nakupe, počakajte z vlaganjem. Najbolje bo, da si vzamete čas zase in se posvetite ustvarjalnemu hobiju, ki vam polni baterije in boža dušo.

Ponedeljek, 17. 6. Merkur in Venera vstopata v raka, kar prinaša obdobje večje čustvene občutljivosti. Bolj kot zabavo bomo potrebovali tolažbo in zaupanja vredne ljudi. Ker danes tega ne bomo ravno deležni, nam bo težko.

Torek, 18. 6. Luna vstopi v škorpijona in vse bomo jemali osebno, še taka malenkost se bo zdela kot napad na nas. Predelujte svoja čustva, naj vas ne vleče v tekmovalnost in manipulativnost. Zvečer bo čas za vztrajno delo.