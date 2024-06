Ne zgodi se ravno pogosto, da pred slovenske sodnike in sodnice stopijo naši politiki – sodnica ljubljanskega okrajnega sodišča Martina Hren pa je imela v včerajšnjem dopoldnevu priložnost, da je poslušala kar tri; nekdanje poslance in ministra, ki so ji izpovedali o dogajanju v policiji leta 2020. Toženi je prvak SNS Zmago Jelinčič, ki je septembra 2020 v neposrednem televizijskem prenosu ob interpelaciji takratnega notranjega ministra Aleša Hojsa najprej naštel imena treh policistov oziroma kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki naj bi izvajali pritisk na sodelavce. Polen...