Sprememba ni izguba časa

Bodite pozorni na to, kako se obnašate do sebe in do drugih, kaj jim lahko ponudite in ali lahko v kakršnem koli pogledu postanete boljši človek.

Bodite spoštljivi do drugih

Saj veste, da morate z drugimi ravnati tako, kot želite, da bi oni ravnali z vami. Vse do najpreprostejših stvari, kot je odmetavanje smeti, ustvarjanje hrupa na ulici pozno zvečer, parkiranje avtomobila na nedovoljenem mestu ali vstop v tujo hišo s čevlji. Pri vseh svojih dejanjih upoštevajte čustva drugih.

Družba je zasnovana tako, da spodbuja individualizem: vaša izobrazba, vaša kariera, vaš uspeh, vaš denar, vaša družina. Vse je le jaz, jaz, jaz. Toda to izkušnjo doživljamo skupaj, v naših skupnostih, na tem planetu. Majhna dejanja spoštovanja v naših vsakodnevnih interakcijah pomagajo ustvariti skrbno kulturo prijaznosti. Bodite boljši človek tako, da spoštujete lastnino, čas, misli in občutke drugih ljudi.

Vedno prinesite darilo

Vsi poznamo osebo, ki s seboj vedno prinese darilo. Kadar koli pridejo k vam domov, prinesejo rože, čokolado, lepo svečo ali igračo za vašega otroka. Take ljudi si vedno zapomnimo ne le po njihovi radodarnosti, ampak tudi po pozornosti. Takšni ljudje običajno uživajo v darilih in ne pričakujejo ničesar v zameno. To je znak dobrosrčne osebe. Tudi ni treba, da so darila draga, resnično šteje misel. Prejemniku pokažete, da cenite njega in njegovo prijateljstvo. Če ste »oseba, ki daje«, boste srečnejši. Svoje bogastvo, čeprav majhno, delite z drugimi in prinašate svetlobo v njihova življenja.

Bodite radovedni in razvijajte miselnost, ki išče resnico.

Postanite bolj svetovljanski

Beseda »izobraževanje« je sinonim za šolo in mnogi od nas vidijo izobraževanje kot nekaj, kar pustimo za seboj, ko končamo fakulteto. Vendar pa v resnici študij ne pomeni, da ste dobro izobraženi ali svetovljanski, temveč vam daje dobro razumevanje določene teme.

Izobraževanje poteka vse življenje. Je del našega osebnega razvoja na poti, da postanemo boljši človek. Boljše razumevanje sveta nam pomaga bolje razumeti druge. Pomaga nam premagati zatekanje k stereotipom in bolje razumeti soljudi. Izobražujete se lahko z branjem knjig, gledanjem dokumentarcev, potovanjem ali preprosto tako, da postavljate vprašanja družini, prijateljem in novim ljudem, ki jih srečate. Bodite radovedni in razvijajte miselnost, ki išče resnico. Svetovljanski, zanimivi ljudje pritegnejo podobno misleče ljudi. Zaradi svojega znanja boste postali privlačni tudi za druge. Ljudje smo družabna bitja. Radi se pogovarjamo, zato poskrbite, da boste imeli veliko povedati in deliti.

Bodite odprti za spremembe

Zlahka se zataknemo v znani življenjski rutini, ker se počutimo varne: živimo na istem območju, kjer smo odraščali, obdržimo isto službo, čeprav nam pravzaprav ni več všeč, se družimo v istem prijateljskem krogu, čeprav smo ga že prerasli. Toda osebna rast se zgodi skozi raziskovanje. Spremembe nam dajejo izkušnje, ki nas naučijo novih stvari o sebi in drugih, kar je povezano z zgornjo točko o izobraževanju.

Sprememba s seboj prinese priložnosti in vznemirjenje, ponovno napolni dušo z energijo in daje občutek, da gremo naprej k večjim in boljšim stvarem. To je pomembno za nas ljudi, ker smo inovatorji; vedno ustvarjamo in napredujemo. Zato poskusite nekaj novega. Rezervirajte počitnice v državi, v kateri še nikoli niste bili, lotite se novega hobija, ugasnite televizijo in pojdite raje teč ali naredite spremembo kariere, o kateri razmišljate že leta. S spremembo postanite boljši.