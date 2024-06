V torek, sredi belega dne, je zagorel kombi člana primorske glasbene skupine, ki je bil parkiran na dvorišču pred hišo in v katerem je bilo mnogo dragocene glasbene opreme. Zgodilo se je pod tamkajšnjim vrtcem, na ulici Pot v Gaj v koprskem naselju Markovec. »Nekaj trenutkov zatem, ko je počilo prvič, je sledil nov glasen pok,« pripoveduje domačinka. V drugo je počilo, ko je zagorelo vozilo, ki je bilo parkirano kakšnih sto metrov od kombija, in sicer v garaži ob hiši izolskega ginekologa in njegove žene pediatrinje, ki ji je v požaru zgorel nov osebni avtomobil. Ognjeni zublji so uničili tudi...