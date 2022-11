Natalija Bratkovič se je vrnila k stari ljubezni

Simpatična Štajerka Natalija Bratkovič se je letos na male zaslone vrnila v vlogi, v kateri jo spremljamo že nekaj let. Kot voditeljica resničnostnega šova Kmetija se odlično znajde, navsezadnje ima za seboj že dvajset let televizijske kariere. A ni zgolj lep obraz in stas pred kamero, temveč tudi zanimiv glas v radijskem studiu.

Delo radijske voditeljice jo veseli že od nekdaj, zato ne preseneča, da se je po premoru znova vrnila za mikrofon. »Nov izziv me je posadil na radijske valove, in sicer pred mikrofon radia Slovenske gorice,« se novih izzivov veseli Natalija, ki ne skriva, da je z vsem srcem predana voditeljskemu poslanstvu.

»Radio in televizija sta moji veliki ljubezni. Svoje delo opravljam s srcem, zato mi ni težko delati dlje ali celo prespati v pisarni. Sicer pa sem vajena imeti dve službi, ki sta do neke mere enakovredni, a če bi morala izbrati eno samo, televizijo ali radio, bi izbrala televizijo,« je iskrena voditeljica, ki bo odslej v radijskem studiu zaprta trikrat na teden, od šeste do devete ure zjutraj.