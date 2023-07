Mojster smeha Aleš Novak: zlahka preživi od stand-upa

Kjerkoli se pojavi Aleš Novak iz Šmarja pri Jelšah, je vedno zelo veselo. Postavni mladenič si je sprva želel postati kemik. »Na kemijskem krožku se je pisano kadilo in pokalo, pa so me s tem kupili. V srednji šoli in pozneje na fakulteti pa je bila ta kemija samo računanje. Vseeno sem ugriznil v to kislo jabolko, in ko sem delal na Inštitutu Jožefa Stefana, sem se začel spraševati, ali bi to delal vse življenje. Odločil sem se za ne, vmes imel podjetje z osebnimi prevozi, obdržala pa se je stand-up komedija. Zdaj počnem samo to,« pravi Aleš, ki nastopa v predstavah Slovenec in pol, Mali otroci, veliki problemi, spoznali pa smo ga tudi kot voditelja oddaje Štartaj, Slovenija.

Aleš nastopa z Urošem Kuzmanom in Perico Jerkovićem. Vsakič znova z užitkom nasmejejo ljudi.

»Uživam v stand-upu, povezovanju in pisanju scenarijev. Od tega se da tudi presenetljivo dobro živeti. Aleš ustvarja dopoldne, ko je njegov dobri dve leti star sin Maks v vrtcu. »Ob pol devetih zjutraj ga dam v vrtec, nato pa grem v pisarno, kjer sem do treh, ko ga grem iskat. Vmes imam dobrih šest ur, da se ukvarjam s stvarmi, ki jih moram narediti. Sem sistematičen, ne človek navdiha. Vsakič si rečem, piši, nekaj bo že. Kvantiteta rodi kvaliteto,« še v smehu navrže