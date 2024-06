Najbolj zle slutnje prebivalcev kranjskega naselja Stražišče so se uresničile in upanja za Milana Seršena ni več. Njihov 58-letni sovaščan, ki je do včeraj še veljal za pogrešano osebo, saj je v petek skrivnostno izginil, je žrtev gnusnega zločina. V noči na petek naj bi ga zverinsko pokončala nekdanja sodelavca iz podjetja, kjer je bil nazadnje zaposlen, njun motiv naj bi bil denar. Vse kaže, da je Milanova morilca zamikala večja vsota denarja, ki jo je prejel nedavno in se s tem hvalil po vasi in med srečanji z znanci in kolegi. Da je bil Seršen umorjen, so včeraj potrdili na Policijski upr...