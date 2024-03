Lepotica plesa

Če sledimo globalnim modnim smernicam, preostanek leta 2024 napoveduje preprosto padajoče kroje, ki v ospredje postavljajo sam dizajn oziroma iznajdljivost kroja. Šele na drugem mestu sledijo bleščice in vrste našitkov, kot so kristali, perlice in čipke. Če poenostavim, obleke vedno bolj narekujejo elegantnost minimalizma, vsa pozornost je usmerjena v posebnosti kroja. Morda lahko tudi rečemo, da aktualne trende zaznamuje nežnost, saj so obleke krojene iz mehkih materialov in satenastih tkanin ter je zanje značilna paleta pastel barv, vzorci pa so večinoma cvetlični. Obleke segajo do tal, če niso krojene iz težje in bolj kompaktne tkanine, ob hoji in plesu rahlo plapolajo,« sporoča Julija Vidergar iz Poročnega kotička v Ljubljani, kjer je svojo sanjsko maturantsko obleko našla že marsikatera maturantka.

Najpomembnejše je, da se dekle v obleki počuti sproščeno, saj jo bo le tako znalo najlepše nositi. »V salonu priporočamo izbiro dolge maturantske obleke, ki naj bo predvsem udobna in ne preveč dekoltirana. Na srečo maturantk so udobje, preprostost in tako rekoč naravni videz v modi. V tej luči predlagamo ekstravaganco minimalizma, o kateri sem govorila prej, saj je ta po našem mnenju popolna kombinacija elegance in udobja, ki na plesišču skupaj zaživita v najboljši luči,« poudarja Vidergarjeva.

Dolga ali kratka

Čeprav je dolga večerna obleka na plesu še posebno privlačna, se marsikatero dekle raje odloči za obleko, ki jo bo lahko pozneje nosilo še ob drugih priložnostih. Prihajajoča pomlad ponuja številne trendovske obleke, ki so, s pravimi modnimi dodatki, lahko odlična izbira tudi za slovesne dogodke.

Tako lahko na plesnem parketu zasijete v pleteni obleki s kratkimi rokavi, kakršno ponuja na primer Ulla Johnson. Ali prinesete cvetočo pomlad v plesno dvorano z oprijeto cvetno obleko s puli ovratnikom, podobno tisti, ki jo ponuja znamka Cara Cara. Odlična ideja za obleko, ki je nekaj posebnega, primerno zakrita in hkrati odkrita, je svilena z razgaljenim ramenom Beare Park. Na maturantskih plesih običajno ni strogih oblačilnih zapovedi, zato se dekleta pogosto odločijo tudi za kratko obleko. Dovoljeni so tudi (elegantni) kombinezoni.