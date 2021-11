Groza kaj je počel partnerki, občani poklicali policiste

Črnomaljske policiste so v noči na 6. november občani obvestili o poškodovani ženski, ki naj bi jo pretepel partner.Takoj so se odzvali, poškodovano žrtev odpeljali v zdravstveni dom, kjer so ji oskrbeli poškodbe glave.

»Zbrali so obvestila in ugotovili, da jo je pretepel 47-letni partner, ki že dalj časa nad njo izvaja fizično in psihično nasilje. Nasilnežu so izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi in o tem obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa, so nam o družinskem nasilju sporočili s PU Novo mesto.

Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.