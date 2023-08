Gozdni požari ne prizanašajo: evakuirali več sto ljudi

Na italijanskem otoku Sardinija so zaradi gozdnih požarov, ki so v okolici kraja Nuoro v osrednjem delu in mesta Cagliari na jugu otoka izbruhnili konec tedna, evakuirali več sto ljudi. Tamkajšnji gasilci, ki jim je delo ponekod oteževal močan veter, so pred kratkim sicer sporočili, da so požari pod nadzorom.

Oblasti domnevajo, da so več požarov na Siciliji povzročili požigi.

Otoška gasilska brigada se je z ognjem v nedeljo zvečer spopadala s pomočjo štirih gasilskih letal, do jutra so poročali o več kot 60 incidentih, povezanih z zublji. Na jugu otoka so med drugim evakuirali počitniški kamp, v katerem so odjeknile številne manjše eksplozije domnevno plinskih jeklenk. Uničenih je tudi več nasadov agrumov. Oblasti domnevajo, da so več požarov povzročili požigi, zato se lahko zgodi, da bo vlada sprejela odlok, s katerim bi zvišali kazni za požige. Italija se to poletje spopada s številnimi požari, ki so terjali že več smrtnih žrtev. Konec julija so gasilci na Siciliji, Sardiniji, v Apuliji in Kalabriji izvedli več kot 3200 operacij. Italijanski oddelek za civilno zaščito ocenjuje, da je bil velik del požarov v državi podtaknjen.

Že več dni zublji pustošijo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer je zgorelo že več tisoč hektarjev površin. Samo eden od požarov na Portugalskem je doslej uničil približno 6200 hektarjev površin, šest ljudi je bilo ranjenih. Gozdni požar v španski Kataloniji je požgal skoraj 600 hektarjev površin, z njim pa se spopada več kot 300 katalonskih in francoskih gasilcev. Španija se sicer pripravlja na nov vročinski val. Meteorologi namreč napovedujejo, da bi prihodnji teden temperature ponekod v državi lahko presegle 40 stopinj Celzija.