Policija avstrijske Koroške poroča o sila zamršenem primeru, ki mu verjetno ni para daleč naokrog in ki ga je poveljstvo mestne policije v Beljaku preiskovalo od konca novembra lani. V središču spletke je bil 24-letni brezposelni nepridiprav iz Beljaka, ki si je vsakdanji kruh služil (tudi) s preprodajo kokaina in heroina. Mamila je prek šifrirane aplikacije na mobilnem telefonu naročil pri več slovenskih državljanih, ti so jih zatem prepeljali prek Karavank. Kdo bo koga prelisičil? Na dan svetih treh kraljev je k 24-letnemu Avstrijcu v Beljak mamila pripeljal enako star Slovenec iz Trbovel...