Argentinci brez Messija, Brazilci z Neymarjem

LA PAZ • Najmočnejši nogometni reprezentanci v Južni Ameriki sta uspešno opravili s prvo akcijo v boju za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi. Svetovni prvaki Argentinci so dvakrat zmagali, nazadnje brez Lionela Messija, ki je soigralce spodbujal s klopi za rezerve. Na nadmorski višini 3637 m – v bližini La Paza – so premagali Bolivijo z izidom 3:0 (Fernandez, Tagliafico, Gonzalez). »Messi ni bil pripravljen za igro, poskušal se je pobrati, a se ni počutil dovolj dobro,« je pojasnil selektor Lionel Scaloni (na fotografiji). Brazilci so strli odpor Peruja z golom Marquinhosa v 90. minuti po podaji Neymarja iz kota. Vrstni red: Brazilija in Argentina po 6, Kolumbija 4, Urugvaj in Venezuela po 3, Paragvaj in Peru po 1, Ekvador in Bolivija 0.