Znanje ni cilj, ampak orodje (FOTO)

Slovenske Atene, pogosto ime za velikolaško pokrajino, ki je rodna gruda znanih Slovencev, Primoža Trubarja, Frana Levstka, Josipa Stritarja in Jožeta Javorška, so tudi dom podeželske mladine. Tri njihove članice, Katja Indihar, Nika Petrič in Tinkara Perhaj, so lani slavile na 51. državnem kvizu Mladi in kmetijstvo v Šenčurju in tako prevzele vlogo gostitelja 52. tekmovanja. Dogodka se je pod šotorom na športnem igrišču pri OŠ Primoža Trubarja udeležilo več kot sto mladih, ki so se pomerili v znanju. Tekmovanje je potekalo pod budnimi očmi osemčlanske strokovne komisije, razpravljali pa so o tem, kaj ogroža naše gozdove, ekološkem kmetijstvu, suhi robi in zdravju mladih.

Glasni navijači

Po treh krogih in skupaj 20 vprašanjih se je polovica slabše uvrščenih tričlanskih ekip poslovila, druga polovica pa je po humornem vložku v izvedbi domače igralske zasedbe nadaljevala boj za točke z novimi, veliko zahtevnejšimi vprašanji. Ko je odbila 20. ura popoldanskega tekmovanja, je komisija seštela točke, vrstni red pa je ostal nespremenjen. Prvo mesto sta si delili Društvi podeželske mladine Suha krajina in Kranjska ter Tržaška. V vročici večera je bil zmagovalec znan po dodatnem vprašanju, to so bili Teja Skube, Tilen Gridovec in Matic Lavrič, vsi iz Ajdovca v občini Žužemberk.

Del navijaške ekipe iz Suhe krajine se je posladkal z dobrotami DPŽ Velike Lašče. FOTO: Milan Glavonjić

Že zdaj obljubljamo, da v Suhi krajini takrat ne bo suho.

Eva Golob FOTO: Milan Glavonjić

»Ekipa je imela ob sebi osem glasnih navijačev. Ob misli na zmago smo iskali penino v bližnji gostilni, na koncu pa smo jo dobili pri domačinu v Velikih Laščah. Z njo smo seveda proslavili zmago ob uradni razglasitvi, med tekmovanjem pa ob vsakem pravilnem odgovoru sokrajanov zavriskali, da se je slišalo,« je povedala kapetanka navijaške ekipe Urša Skube.

Suhokranjska zasedba si boljšega uvoda v praznovanje 20-letnice društva prihodnje leto ni mogla zaželeti, saj bodo jubilej počastili tudi z organizacijo državnega tekmovanja. »Že zdaj obljubljamo, da v Suhi krajini takrat ne bo suho,« je ob prejemu priznanja dejala Teja, študentka zootehnike na biotehniški fakulteti v Ljubljani, in skupaj z Maticem, dijakom programa strojni tehnik na srednji šoli v Novem mestu, in Tilnom, električarjem, ki zelo rad pomaga na kmetiji, delila vabila za snidenje ob letu osorej.

Tudi iz mesta

Slovenska podeželska mladina je že 30 let izjemno dejavna, saj trenutno združuje 39 društev z armado mladih, ki se povezujejo v skupnosti s cilji za boljši jutri našega kmetijstva, panoge, ki je v hudem krču. Razmere so močno zaostrene, le skupaj je mogoče kaj doseči ali vsaj nanje jasno opozoriti, je poudarila Eva Golob, predsednica DPM Slovenije, tudi koordinatorica in mentorica prostovoljstva iz Šmartna pri Litiji. Sama potrjuje, da v vrste podeželske mladine stopajo ne le mladi, ki so zapriseženi kmetijskemu stanu, ampak tudi dijaki in študentje različnih šol in fakultet ter zaposleni tako iz mest kot s podeželja. Povezujeta jih širok nabor aktivnosti ter pisanje vedno novih zgodb.

20 let delovanja bo prihodnje leto praznovalo društvo.

Ekipe med tekmovanjem FOTO: Milan Glavonjić

Prireditev vsako leto v pomladnem času organizirata Kmetijskogozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) v sodelovanju z društvom, ki je v letu prej zmagalo na kvizu. »Veselju ob lanski zmagi naše ekipe ni bilo videti konca. Katja, Nika in Tinkara so junija prejele priznanje ob občinskem prazniku,« je v nagovoru dejal velikolaški župan Matjaž Hočevar. Da jim je v čast, da so gostitelji kviza, ki med mladimi poglobi prijateljstva, je poudaril tudi Metod Indihar, predsednik DPM Velike Lašče. Obilo znanja je mladim zaželel Roman Žveglič, predsednik KGZS: »Znanje ni cilj, ampak je orodje, ki ga ne more nadomestiti noben ukrep kmetijske in druge politike. Najbolj se obrestuje naložba v znanje.«

Prijatelja s fakultete za agronomijo: Ribničan Jurij Bojc in Korošica Ana Prednik FOTO: Milan Glavonjić

Velikolaški kviz se je začel s tržnico, na kateri so se z izdelki predstavili Anton Grobelnik, inovativni mladi kmet 2023, Društvo podeželskih žena Velike Lašče, družina Tekavec z Velikega Osolnika z dopolnilno dejavnostjo izdelave suhe robe in Rokodelski center Ribnica. Pokal za drugo mesto je prejela ekipa Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine, tretji pa so bili mladi iz DPM Primorska.