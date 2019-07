Ti dve pištoli sta nevarni za otroke

Tito ga je ustrelil: »Zaradi njega so mi amputirali nogo«

Nekdanji univerzitetni igralec ameriškega nogometa Matt Branch (30) si bo dobro zapomnil lov na gosi lanskega decembra, med katerim je skoraj umrl. Matt in njegovi prijatelji so bili v zvezni državi Misisipi, ko so s svojega vozila jemali lovsko opremo. Tedaj je črni labradorec Tito skočil na prikolico, nekako odprl varnostni zatič puške in s šapo pritisnil na sprožilec: »Pogledal sem