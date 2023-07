Z veselo novico smo ga zmotili, ko je bil pri mami

»Nikoli še nisem ne igral ne zadel kakšne nagrade,« ob novici, da je izžrebanec Lidlove kartice v vrednosti 200 evrov, poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla, presenečeno pove 59-letni Branko Radelj iz Ljubljane, ki ga z veselo novico zmotimo ravno, ko je bil na obisku pri svoji mami. Z ženo Judito sta poročena že 36 let in imata 42-letnega sina in 33-letno hčer.

Radelj si denar služi kot zastopnik podjetij za očala in okvirje. »Včasih se je s tem delom lahko lepo živelo, a v vseh teh letih se je narava dela povsem spremenila. Včasih si sedel v avto in potrkal na vrata optikov, potem pa je prišel moment, ko se je bilo treba za obisk napovedati. Zdaj ti rečejo, nič ne rabim, pokliči drug mesec,« pripoveduje nagrajenec in dodaja, da danes, v dobi interneta, v bistvu zastopniki kot vmesni člen sploh niso več potrebni. »Še kakšni dve, tri leta moram zdržati, do penzije,« pripomni. Žena Judita se je vrtela v finančnih krogih, zdaj je v pokoju.

Najraje sedeva v avto in se odpeljeva na Balkan.

Na Novice je naročen tast

Branko pojasni, da je na Slovenske novice naročen tast. »Ker je star 90 let, greva vsaj dvakrat na teden v Ribnico, kjer živi, da postoriva okoli hiše tisto, kar je potrebno. Potem pobereva vse časopise in jih prineseva domov,« pravi sogovornik in dodaja, da vsak dan obišče svojo mamo. »Trenutno zato nimava prav nobenega časa, vse se vrti okoli skrbi za najine starše,« dodaja Judita.

Lani tako nista mogla niti na dopust, tudi zato, ker se je poslovila Juditina mama oziroma Brankova tašča. »Mogoče nama letos uspe, v mislih sva imela Grčijo, pa z avtom bi šla, da se lahko takoj vrneva, če bi bilo treba,« pravi Branko. Z ženo sicer zelo rada potujeta, tako sta bila že nekajkrat v Turčiji, ogledala sta si Tunizijo pa Maroko, obredla sta že nekaj grških otokov, nekajkrat tudi Bolgarijo. »Najraje pa sedeva v avto in se odpeljeva na Balkan. Žena pravi, da se je v prejšnjem življenju zagotovo rodila v srednji Srbiji, zato so nama blizu prav vse regije nekdanje skupne države.«