Viktorija skakala od veselja (FOTO)

»Koliko veselja je prinesla v hišo novica, da smo bili izžrebani v vaši nagradni igri! Niti pomislili nismo, da bi se lahko to zgodilo prav nam. Hčerka Viktorija je kar poskakovala od veselja,« je ob našem obisku dejala 45-letna Marjana Lokovšek iz Črmošnjic pri Stopičah, ki je kuponček za poletno nagradno igro Lidla in Slovenskih novic izpolnila na spletu. Je invalidsko upokojena, dopoldneve preživlja v novomeškem varstveno-delovnem centru, njena hčerka Viktorija, ki ima cerebralno paralizo, pa je zaenkrat še v posebni šoli.

Kot je povedala Marjanina mama Marica, imajo Novice pri hiši vsaj 20 let. »Saj smo jih enkrat že odpovedali, a smo hitro ugotovili, da nam nekaj manjka, zato smo jih ponovno naročili. Resda je položnic veliko, a za ta časopis bomo še imeli! Vse se je podražilo in ena penzija gre le za stroške. Ampak ni lepšega kot dan začeti s Slovenskimi novicami, tako smo na tekočem. Okoli štirih zjutraj jih že dobimo v nabiralnik. Mož gre najprej do kokoši, jaz skuham kavo, potem pa se lotiva branja. Mož rad rešuje križanke, tako si bistri um. Tudi Suzy imamo, vso preberem, najprej pa vedno rubriko Zvezdane Mlakar. Se včasih kar za glavo primem, kaj nekateri doživljajo,« je razpredala zgovorna Marica. 72 let je stara, njen mož Jožef je pet let starejši.

Delajmo dobro zase in za planet V Lidlu Slovenija so skovali novo besedo – hranozavest. Ta poudarja pomen ozaveščenega odnosa do hrane za manj zavržkov in uravnotežen življenjski slog. Dolgoročni cilj Lidla Slovenija in pobudnikov slovenskega dne brez zavržene hrane je, da hranozavest sčasoma postane del pogovornega jezika in da posledično izraz najde prostor v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Njihova želja je, da hranozavesten način življenja postane zavestna odločitev prebivalcev Slovenije, da delamo dobro zase in za planet. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Marjana je kuponček za nagradno igro izpolnila na spletu in zadela Lidlov bon za 200 evrov.

Kako bodo porabili bon

Ob skromnih pokojninah Marica in Marjana nista veliko razmišljali ob našem vprašanju, kako bodo porabili bon Lidla za 200 evrov. »Za hrano, seveda. Tudi sicer je Lidl naša prva izbira med trgovinami. Imajo pestro ponudbo hrane, ki je zelo kakovostna, pa tudi kaj drugega kupimo,« pove in doda, da si veliko pridelajo sami. Obdelujejo dve njivi. »Ni lepšega kot pobrati svoj pridelek. Tako je ves trud poplačan,« nadaljuje Marica, ki je za svoja leta zelo vitalna, tako lahko skrbi za vso družino. Njen mož je srčni bolnik, pred desetletjem je doživel tudi možgansko kap.

Vnukinjo je treba voziti okoli zdravnikov, tu je še kako dobrodošla pomoč sina Jožeta, ki ima Viktorijo izjemno rad. Če le lahko, jo po službi vzame s seboj po opravkih. Viktorija ima številne zdravstvene težave. Govori toliko, da jo razumejo domači, ima epileptične napade, je alergična na pike žuželk in že pik dveh komarjev pri njej vzbudi hudo reakcijo, če jo piči čebela, pa potrebuje injekcijo ali zdravila. »Ampak ona je naš sonček! Vedno nasmejana in dobre volje! Še sreča, da se lahko sama uredi. Dolgo smo morali obiskovati razvojno ambulanto, da je shodila. Včasih se je zdravnikov bala, zdaj pa bi samo okoli njih hodila,« se nasmehne Marica, Viktorija pa se ob njenih besedah smeji in prikimava. In se veseli, ker bo lahko v Lidlu izbrala kaj zase.

Jožef je ob našem obisku ravno bral Novice. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda