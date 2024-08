V Neretvo skakali na noge in glavo, eden pripotoval celo iz Savdske Arabije

Minuli konec tedna so v hercegovskem Mostarju znova izvedli tradicionalne skoke s Starega mostu, že 458. Prireditev je pritegnila na tisoče obiskovalcev od blizu in daleč, ki so si ogledovali vratolomne skoke ter se tudi sami ohladili v Neretvi. Dogodek je odprla mlada mostarska plesalka Petra Kožul, plesala je na svili, ki je visela z loka Starega mostu.

40 TEKMOVALCEV je bilo letos.

Nato je na vrsto prišlo okoli 40 tekmovalcev, izmed katerih je najdaljšo pot do mesta pod Veležem prepotoval tisti iz Savdske Arabije: 20 jih je skočilo na noge, preostali na glavo. Strokovna komisija je imela po poročanju lokalnih medijev težko delo, da je vendarle izbrala finaliste, ki so se znova pognali v hladno Neretvo. Na koncu je v skokih na glavo zmagal Vedad Delić, ki je povedal, da zaradi vala adrenalina med letom skozi zrak sploh ne začuti rečnega hladu: »Največ čustev v meni vzbudijo publika in prijatelji, ki so tu,« je dejal in se jim zahvalil za navzočnost.

Zmagovalec skokov na noge Emel Tiro je povedal, da na tekmovanje čaka vse leto: »Lani sem bil drugi, predlani tretji. Pred tremi leti pa prvi in zdaj znova prvi,« je bil navdušen po zmagi.

Dogodek je pritegnil množico z vseh koncev in krajev. FOTO: Amel Emric/Reuters

Letošnji skoki so potekali 20 let zatem, ko so most znova postavili: med vojno so ga leta 1993 razstrelili, nato pa se je znova dvignil nad Neretvo. Most, dolg 29 metrov, po obnovi simbolizira tudi spravo med muslimanskimi in hrvaškimi prebivalci mesta. Hercegovci so priložnostno spomnili, da je eden glavnih ciljev organizatorjev tudi uvrstitev skokov s Starega mostu na Unescov seznam zaščitene nematerialne dediščine; most je na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine od leta 2005.